ISM 宣布 8 月推出「醫療採購經理人指數」

美國供應管理協會 (ISM) 週三 (15 日) 宣布，該機構將於 8 月推出籌畫已久的 ISM 醫療採購經理人指數 (PMI)。

全球新冠疫情持續延燒當中，為更深入評估與了解美國醫院供應鏈，ISM 宣布下月推出全新的指數「ISM 醫療採購經理人指數」，內容涵蓋醫療供應鏈行業。

ISM 執行長 Thomas Derry 週三表示：「當我們尋求為供應管理行業和更廣的經濟服務時，ISM 對能擴大經濟解析的深度感到自豪。我們的長期計劃是，該指數有望成為臨床醫生、管理人員和決策者的寶貴工具，就像醫療供應鏈脆弱性已成為一個關鍵主題一樣。」

醫院業務調查委員會主席 Nancy LeMaster 將擔任醫療 PMI 主席，她表示，醫療採購經理人指數將提供以前無法獲得的見解，因為新冠疫情後致力於重組其供應鏈，揭露很多有關醫療保健、整體經濟的深遠影響。

自 2018 年 4 月以來，ISM 已收集了醫院特定的數據，每月報告將在該月的第五個工作日發布。首個 ISM 醫療 PMI 指數將於 8 月 7 日美東時間上午 10 點發布，其中包含 7 月份的數據。

和 ISM 製造和非製造 PMI 指數一樣，該指數介於 0%~100% 之間，若高於 50% 表示醫療供應鏈景氣正處於擴張期，若低於 50% 則代表處於緊縮期。