安本前緣市場債券 比新興債好嗎？

前緣市場債在近幾年不僅創造了不錯的報酬率，更吸引到一些原本中意新興市場債券的投資人。究竟投資新興債、前緣市場債券有什麼不一樣？台灣最早引進的安本標準前緣市場債券基金值不值得投資呢？這篇開箱文一次報你知。

1. 前緣新興債特性解析

相較於台灣投資人已經相對熟悉的新興市場主權債，前緣市場債權通常由一些較小、正在起步的新興國家組成，例如衣索比亞、莫三比克、越南、喬治亞、哈撒克等。

為什麼現在前緣市場債券會獲得市場的關注呢？主要的原因來自前緣市場債能提供較高的殖利率，雖然這背後代表信評可能較低、能溯及的發債記錄有限，但因為其中也不乏受到國際性機構擔保的債券，像是世界銀行、非洲發展銀行等，因此波動度可以控制在 10.9% 左右。

資料來源：UBP、JP Morgan and Bloomberg Finance L.P.，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/3/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從上表也可以看出，前緣市場債券的夏普值與美元新興主權債相似，但波動度較高。也就是說投資前緣市場債券可以透過承擔相對多一些風險，取得高於美元新興主權債的年化報酬率，因此適合較積極的債券投資人。

2. 安本標準前緣市場債券基金投資了什麼？鎖定新興小國，美元、當地貨幣都有

安本標準前緣市場債券基金是台灣第一檔引進的境外前緣債券基金，目前鎖定在新興小型國家，包含烏克蘭、象牙海岸、奈及利亞、塞內加爾和多明尼加等國家，且以美元債為主（70 - 80%），當地貨幣債的占比則較少（20 - 30%）。截至今年四月底，美元占比高達 87% 。

而以信評來看，基金大部分布局 BB - CCC 等（BB 11.4%、B 65.3%、CCC 13.2%）與高收益債券相似的評等，但以到期殖利率來看，安本標準前緣市場債券基金的到期殖利率高達 12.3%，而目前全球高收益債券則是 6.5%（美銀美林全球高收益債券指數，2020/7/7），意指若在債券沒有發生違約的情況下，潛在報酬率將比全球高收益債券高出許多。

3. 基金績效比較：各天期第一名，近期突飛猛進

基金在同類型排名中各天期績效都穩坐第一名，足以展現基金經理人的優異操盤策略。以五年累積績效來看，基金累積報酬率達到 32.1%，但同類平均僅有 5.1%，高出 27 個百分點。基金平均年化配息約為 6.42%，雖然在同類當中並不是特別出色，但是，安本標準投信的配息政策是官方認證的「不配本金」，因此不必擔心每月配息是從自己口袋拿出來的錢。

觀察基金近一年的表現，基金大部分的時候都優於同類平均，雖然在今年 3、4 月受到新冠疫情影響，市場流動性緊縮造成前緣債券跌幅較大，但接著在基本面逐漸轉佳的 5、6 月，基金急追直上，反彈幅度也超過同類平均 1.6 個百分點以上。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興債牛市來了？選前緣債更會漲

這一波新冠肺炎造成的資產價格大幅修正，喜歡新興債的投資人應該都有留意到這波的跌幅超乎市場預期，然而截至 2020 年 6 月，新興債上半年跌幅僅剩 2.7%，全高收則還有 4.2%，主要來自於新興債反彈幅度快速。前緣債在新興市場邁入牛市的時候，表現會更為突出。投資人在選擇前緣債券的時候，可留意歷史較久的安本標準前緣市場債券基金，不僅績效表現突出，而且還有不配本金的特色，讓本金複利效果加乘。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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