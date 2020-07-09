經濟V轉 中國股市挑戰15年高點

港版國安法通過後，中國股市不跌反漲，近 6 個工作日累積上漲 14.3%（滬深 300 指數），漲幅居全球股市之冠。儘管中國股市常常陷入較長的盤整期，但當中國股市開始轉強，短期內漲幅都很驚人。目前中國股市才剛突破 2018 年高點，下一步將挑戰 2015 年時高點，短期表現令人期待。

1. 不大撒幣，中國央行謹慎以對

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/7/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

看到中國股市的好表現，很多人容易認為中國央行又開始放水或政府又開始大撒幣，這些政策都會在之後留下後遺症並再次引發股市大跌。但從上圖可看出，衡量中國貸款相較於 GDP 增加速度的信貸脈搏近 12 個月變化確實有回升（非金融私人部門信用貸款淨增加金額對國內生產毛額比重），但仍遠低於 2009 年 11 月創下的 21.49。而可更廣泛評估中國整體貨幣政策寬鬆程度的貨幣狀況指數，近 12 個月是在下降，中國貨幣政策從寬鬆轉為趨緊。面對不確定的未來，中國央行並未大開貨幣供給閘門，反而選擇更為謹慎的貨幣政策。

2. 報復性消費潮，中國經濟 V 型反轉

雖然中國央行與政府都並未推出如同 2009 年的超大規模刺激政策，但疫情受控制後的報復性消費潮，已讓中國經濟默默回到正軌之上。5 月中國官方與財新製造業與服務業採購經理人指數正式全數回到榮枯分水嶺之上，而更可代表國內小型服務業的 6 月財新服務業採購經理人指數更衝到 58.4。與台灣一樣，疫情受到控制後，報復性的消費與出遊潮讓服務業好轉速度超過原先預期。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/7/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 中國股市剛起漲，潛在上漲空間大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採上證指數，資料日期：2020/7/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。受限於資料完整性，此處無風險利率採美銀美林中國債券指數到期殖利率。

穩健的貨幣政策、經濟成長 V 型反轉都只是股市大漲的前置作業，真正引爆中國股市的是中國證券報關於健康牛市的評論。考量到中國證券報的官方背景，此文等於為中國牛市做出背書，當然引起投資人高度關注並蜂擁進場。經歷過連日大漲後，中國股市風險溢酬為 2.8%，仍遠高於過往股市瘋狂上漲後的風險溢酬水準（2007 年 10 月風險溢酬為 - 2%、2015 年 5 月為 0.6%）。假設中國債券殖利率不變，若風險溢酬進一步降低至 1%，中國股市有近 45% 的上漲空間。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

中國基金爆發力強，衛星配置最適合

短期爆發力驚人是中國股市最大特色，一旦行情開始啟動，中國基金表現將遠遠超過其他類型基金。建議可將中國基金納入衛星配置，以增強整體資產組合的投資績效。

鉅亨精選基金

>> 摩根基金 - JPM 中國 (美元)-A 股 (累計)

>> 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

>> 群益中國新機會基金 - 人民幣

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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