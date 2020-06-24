降息潮持續 新興債要買要快

印尼央行上週將利率由 4.5% 調降至 4.25%、俄羅斯央行也由 5.5% 降至 4.5%，新興市場國家的降息潮還未結束。扣除掉部分國家還有降息空間外，不少早先積極降息的國家，長期公債殖利率仍未反映短期利率的變化，未來長期公債價格存在進一步上漲空間。「鉅亨買基金」建議在利多還未完全出盡前，先行買進並持有新興市場債券基金。

1. 跟隨已開發國家，新興市場調降政策利率

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採摩根新興市場美元債券指數前 12 大持有國，資料日期: 2020/6/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

受到疫情衝擊，新興市場今年經濟成長率遭遇大幅下調，並引發各國央行降息以對。從今年以來，新興市場債券主要組成國家均進入降息模式，降息幅度介於中國的 0.3% 至土耳其的 3.75%，12 個國家中，有 9 國降息幅度超過 1%。新興市場央行積極的降息，也穩定新興市場債券價格並促成反彈（經歷 3 月下旬以來的反彈，美銀美林新興市場主權債券指數今年以來跌幅只剩下 2.9%）。

2. 調降政策利率，以帶動長期公債殖利率走低

新興市場央行降息直接影響的是短期利率，長期利率仍需要時間消化才能降低。以下圖的印度為例，當政策利率下降後，10 年公債殖利率往往跟隨下滑，且下降幅度會高於政策利率下降幅度。截至 6 月 19 日，印度央行政策利率近一年下降 1.8%，但 10 年公債殖利率只減少 1%，10 年公債殖利率應仍有進一步下降的空間（等同於印度 10 年公債價格仍有進一步上漲空間）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/6/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 長天期公債殖利率若下降，新興市場債有甜頭

印度的例子並非特例，不少新興市場國家也有類似情況。新興市場債券指數主要組成國家中（沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國無近期 10 年公債殖利率，因此未納入比較），不少國家目前 10 年公債殖利率都遠高於政策利率。隨著市場情緒與美元流動性持續改善，這些國家 10 年公債殖利率都可望下降並逼近政策利率，長期債券價格仍有大漲空間。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

漲勢還沒到頭，新興債基金要買要快

儘管今年以來新興市場央行大幅降息，但許多國家短期利率還未完全傳導至長期利率，長天期新興市場主權債券價格仍有進一步上漲空間，新興市場債券基金要買要快。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元

>>NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元

>> 法巴新興市場債券基金 C (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30