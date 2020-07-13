女裝品牌New York & Co母企申請破產 百家店面恐永久關閉

全球最大女性服飾零售商 RTW Retailwinds Inc. 週一 (13 日) 正式申請破產，旗下有著百年歷史的女性服飾品牌 New York & Co. 可能因此受累，被迫永久關閉百家連鎖店面。

RTW Retailwinds 發布聲明表示，預計將關閉多數實體店面，且已展開關閉和清算部分門市的過程，同時評估出售電商業務及智慧財產權的可能性。

RTW Retailwinds 執行長兼財務長 Sheamus Toal 於聲明中表示：「當前充滿挑戰的零售環境加上疫情的綜合影響，使公司業務面臨嚴重財務困境，且我們預期這種影響還將持續下去，因此我們認為，債務重組以及出售部分業務為釋放企業價值的最佳途徑。」

RTW Retailwinds 表示，預計該公司到 12 月底前將關閉多達 30 家門市。

這家百年服飾品牌成立於 1918 年，起初以 Lerner Shops 為名，而後在 1990 年代末期改名為 New York＆Co.，曾與 Eva Mendes 和 Kate Hudson 等知名女演員合作，在當時可謂百貨行業的中流砥柱。

根據官網資料，RTW Retailwinds 在全美 32 個州經營 378 家零售和直營門市，除了 New York & Co. 以外，該公司還擁有 Fashion to Figure 和 Happy x Nature 等其他品牌。

新冠疫情所帶來的衝擊不斷，RTW Retailwinds 曾在上月初警告，對於公司是否能維持經營能力感到質疑，且認為自家申請破產的可能性很大，在其之前全美有多家零售商因承受龐大流動性壓力而不支倒下，包含尼曼百貨 (Neiman Marcus)、JC Penny、J.Crew、布克兄弟 (Brooks Brothers) 等。