輝瑞BioNTech 新冠候選疫苗獲FDA「快速通關」

百年大藥廠輝瑞及德國生技公司 BioNTech SE 週一 (13 日) 表示，兩家公司共同研發的兩款新冠疫苗獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 快速審批 (fast track designation) 資格，為新冠疫苗問世再添強心針。

受此消息激勵，輝瑞 (PFE-US) 與合作夥伴 BioNTech (BNTX-US) 週一盤中股價應聲翻揚，漲逾 5% 和 12%，推動美股四大指數積極走高。

新冠肺炎已奪走全球逾 56 萬人性命，美國和其他國家 / 地區在尋求獲得安全有效的疫苗方面投入了數十億美元。

輝瑞與 BioNTech 旗下兩款新冠肺炎疫苗 BNT162b1 與 BNT162b2 週一已獲得美國 FDA 快速通關資格，FDA 計劃在六個月內決定是否批准該疫苗，這加快了監管審查程序。

上週輝瑞和 BioNTech 的候選疫苗 (BNT162b) 首批臨床試驗傳出佳音，該公司宣布，關鍵的試驗可能在 7 月開始，然後在 8 月招募全部受試者，然後在 9 月得到中期療效數據。

若疫苗成功，輝瑞和 BioNTech 預計今年底前生產最多 1 億劑疫苗，2021 年底可能生產超過 12 億劑。