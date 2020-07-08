200年老店也倒下 美國服飾老牌布克兄弟申請破產

受新冠疫情波及，又一老牌服飾業者倒下，美國老字號服飾品牌布克兄弟 (Brooks Brothers) 週三 (8 日) 申請破產，長達 200 年的歷史就此終結。

布克兄弟發言人表示，過去一年內，公司董事會、領導團隊以及財務、法律顧問致力評估不同策略選擇，包含出售部分業務，審視策略後，發現新冠肺炎的破壞性為公司業務帶來嚴重損失。

布克兄弟將在 8 月 15 日前停止麻薩諸塞州、北卡羅來納州和紐約州的生產作業，即削減該公司 7% 的產能。

為了支撐破產後業務營運，布克兄弟已自品牌管理公司 WHP Global 獲得 7500 萬美元債務融資，同時獲得橡樹資本 (Oaktree Capital) 和貝萊德 (Blackrock) 的支持。

4 月初以來，布克兄弟已針對 250 家北美門市展開評估，最終決定關閉其中的 51 家門市，目前這些商店大多已歇業，門市庫存則轉移至物流中心。目前布克兄弟在全球擁有 500 多家門市，擁有 4025 名員工。

事實上，早在申請破產前，布克兄弟已積極尋求合適買家。上述報導指出，這家老字號品牌吸引不少潛在收購方，公司發言人也表示，該公司正在尋找適合的收購方，條件為必須符合品牌的核心價值觀、文化，相關流程細節將在數天後公布。

布克兄弟去年銷售額超過 9.91 億美元，其中約兩成來自線上銷售，該公司還和梅西百貨 (Macy’s) 和諾德斯特龍百貨 (Nordstrom) 等服飾零售商達成批發協議，並與 NetJets、聯合航空等企業簽訂合約，為上述公司生產制服。