疫情加重財務壓力 預估全球今年新增1兆美元公司債

據《路透社》報導，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致全球企業面臨沉重的財務壓力，根據研究機構針對 900 間全球知名企業的調查數據顯示，預估今年新增公司債規模將高達 1 兆美元。

據統計，2020 年全球公司債將增長 12%，達 9.3 兆美元，創下史上最大的增幅。去年公司債規模亦大幅增長了 8%，主要用途為企業的合併和收購，以及實施庫藏股計畫和發放股利。但今年新增公司債的主要用途，為因應疫情的對於公司獲利能力所造成的衝擊。

Janus Henderson 的投資組合經理 Seth Meyer 表示，新冠疫情改變了一切，目前企業的當務之急是保留公司資本、以及強化資產負債表的體質。

根據 Meyer 對於全球 900 間企業的統計數據，在今年的 1 月至 5 月，全球企業的債券發行規模達 3840 億美元，Meyer 表示，近幾週以來，高風險、高殖利率的公司債發行規模創下歷史新高。

自 2014 年以來，全球公司債發行規模增長了 40%，在 2019 年，企業的槓桿比率達到 59%，創下歷史新高紀錄。

在 3 月份時，疫情造成信用緊縮，並對於公司債市場造成衝擊，為了向市場注入流動性，包括美國聯準會、歐洲央行及日本央行，皆實施了緊急公司債購買計畫。

由美國公司所發行的公司債規模，幾乎佔了全球總發行金額的一半，達 3.9 兆美元，德國的公司債發行規模則位居第二，其中，福斯汽車 (Volkswagen) 的發行金額達 1920 億美元，為全球發行規模最大的公司之一。

Meyer 表示，雖然信用市場終究會恢復至疫情前的水準，但由於近日來美國新冠確診病例大幅攀升，因此加深了投資人的不安情緒。