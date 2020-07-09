德銀上調目標價 蘋果金光閃閃刷歷史新高

週三 (8 日) 德銀上調蘋果目標價至每股 400 美元，擦亮蘋果金光閃閃的股價，助其再刷歷史新高。

德銀 (Deutsche Bank) 分析師 Jeriel Ong 週三將蘋果目標價從每股 380 美元上調至每股 400 美元，維持「買入」評級，主因是即便近期美股大幅上揚，一些投資者對蘋果持續上漲感到不安，蘋果仍應繼續提供上漲空間。

受此消息影響，蘋果 (AAPL-US) 股價週三登上每股 381.29 美元，再度刷下歷史新高，市值奔向 1.65 兆美元。該個股自 3 月 23 日收盤低點 (每股 224.37 美元) 以來股價已飆逾 66%，同期道瓊漲幅為 39.3%。

蘋果股價週三再刷歷史新高。(圖片：investing)

Jeriel Ong 週三在一份分析報告中點出蘋果目前顯著的風險，包括當前經濟導致的高失業率，將促使消費者支出減少、出現第二波或更長時間新冠疫情的風險，以及蘋果 2020 年 iPhone 12 發布可能延遲。

然而，Jeriel Ong 認為，蘋果股價的積極因素超越風險因素，包括 iPhone、AirPods 和服務營收增長以及不斷成長的毛利率。

他認為蘋果銷售可能呈 V 型回升，App Store 營收強勁增長，而且 iPhone 12 未來銷售前景牢固。

Jeriel Ong 稱，將蘋果的總體成長潛力和盈利能力與同業比較時，我們認為蘋果估值與過去相比有所提高，但與同行相比還是公允的。

Jeriel Ong 認為，憑藉穩定的毛利率和營業利潤率，以及穩健的資產負債表，與蘋果面臨的風險狀況相比，蘋果股價表現偏向優於大盤。

蘋果將於 7 月 30 日發布最新財報，Jeriel Ong 提高蘋果今年和明年營收和獲利預期，將蘋果 2020 財年營收預期提高 2%，預估 EPS 提高 3%。