〈美股盤後〉Fed安撫市場 科技股掀買氣 那指續登歷史新高

週三 (8 日) 美國新增確診爆逾 6 萬例，再刷單日新高峰紀錄，早盤時段，市場仍在經濟復甦與二次疫情之間作權衡，所幸聯準會 (Fed) 官員舒緩華爾街一些緊張情緒。

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，到今年年底，美國失業率可能會降至 8% 以下，甚至降至 7%，估計大多數勞工將在未來 90 天內重返工作崗位。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 亦試圖解憂，他表示，經濟數據顯示美國經濟正在急劇復甦。

尾盤時段，科技股尾盤買氣席捲，蘋果、亞馬遜再刷歷史新高，推助那指續登歷史新高。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1188 萬例，死亡數突破 54.5 萬例。

美國單日新增確診爆逾 6 萬例，迄今累計確診數超過 300 萬，死亡人數至少 13.1 萬，亞利桑那州、加州、佛州和德州已占美國新增病例近一半，過去 7 天，美國平均有約 5.1 萬例新增確診數，比一週前增長近 24.5%。

週三 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 177.10 點，或 0.68%，收 26,067.28 點。

標普 500 指數上漲 24.62 點，或 0.78%，收 3,169.94 點。

那斯達克指數上漲 148.61 點，或 1.44%，收 10,492.50 點。

費城半導體指數上漲 29.98 點，或 1.48%，收 2,049.76 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收漲，資訊科技、非必需消費品、金融板塊領漲；材料、必需消費品和房地產板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎集體揚升。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.70%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.33%；臉書 (FB-US) 上漲 1.13%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.92%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.20%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.21%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.67%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.98%；波音 (BA-US) 上漲 0.60%；高盛 (GS-US) 上漲 1.53%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.23%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.08%。

費半成分股買氣回籠。AMD (AMD-US) 上漲 0.94%；美光 (MU-US) 上漲 1.26%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.51%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.51%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.49%；美滿電子科技 (MRVL-US) 上漲 6.04%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.11%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.45%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.07%。

焦點個股消息

德銀上調蘋果目標價至每股 400 美元，預期蘋果銷售呈 V 型複甦，激勵蘋果週三股價收漲逾 2% 至每股 381.29 美元，再度刷下歷史新高，市值奔向 1.65 兆美元。

Twitter (TWTR-US) 正組建一個名為 Gryphon 的新團隊，即將推出一個付費訂閱服務，激勵其股價大漲 7.37% 至每股 35.41 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 1.73% 至每股 1,365.88 美元，連續六個交易日收紅後首跌，特斯拉近期強勁的漲幅使其 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 可能迎來一筆約達 18 億美元的績效獎金。

Nvidia (NVDA-US) 週三市值超車英特爾，成為美國最大晶片製造商，Nvidia 週三市值為 2513.1 億美元，英特爾則為 2481.6 億美元。

華爾街分析

Montgomery Scott 技術分析師 Dan Wantrobski，隨著市場廣泛參與反彈進一步減弱，那指卻持續創出新高，這個事實是一個清晰而現實的分歧，需要在未來幾週修復，我們認為，如果不是這樣，未來將出現更大的調整。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「今天市場繼續忽視新冠確診激增帶來的潛在後果。這是超買！

Peter Cardillo 稱：「雖然我不期望這個市場崩潰…… 看看避險黃金價格的上漲，我認為此時此刻的風險資產投資者都在玩火。」