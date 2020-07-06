三星5G市場地位動搖 恐被蘋果、華為超越

南韓科技大廠三星電子在去年最先推出首款 5G 手機，並占有最多的市佔率。然而，隨著蘋果 (AAPL-US) 的首款 5G iPhone 即將問世，5G 手機市場的競爭也越發激烈，三星電子的領導地位恐將讓出。

5G 熱潮持續，許多的企業積極搶佔 5G 智慧型手機市場。根據 Strategy Analytics 的報告顯示，今年 5G 智慧型手機的總銷量預期將達到 2.34 億支，約佔所有智慧型手機銷量的 15%，遠高於去年的 1,860 萬支。到目前為止，三星一直是市場上最重要的參與者和領導者，在今年第一季，三星的 5G 手機銷量達 830 萬支，市佔率為 34%，位居市場冠軍，而華為則以 33.2% 的市佔率緊追其後。

不過，今年下半年開始，在中國龐大的國內市場強勁需求支持下，華為有望成為 2020 年全球 5G 智慧型手機銷量最大的公司，市占率有望達到 27.3%，而蘋果市占率預期達 21.4%，三星電子則滑落的三位，市占率為 17.8%。

Strategy Analytics 報告中也預期，到了 2021 年，蘋果有望憑藉在美國和歐洲的強勁增長以及 5G 服務的擴大而擊敗華為而奪冠，蘋果在全球 5G 手機市場的市占率將增長至 24.2%，緊隨其後是華為，市佔率預期為 22.2%，而三星電子的市占率預計將下跌至 15.1%。

業內知情人士表示，三星電子的市占率主要取決於印度和印尼等新興國家未來推出和擴展 5G 網路服務的速度。不過，該名知情人士也表示，由於疫情的爆發，對新興國家經濟帶來衝擊，5G 網路服務的擴展也將受影響。