蘋果PCB供應鏈華通、臻鼎Q2營收創歷年同期新高

PCB 廠華通 (2313-TW) 第二季受惠市場對 HDI 產能需求殷切，且 TWS 耳機軟硬結合板對中、美客戶維持正常出貨加持，單季營收以 134.21 億元，呈現季增、年增走勢，並創同期新高，第三季則有蘋果新機推升營收成長，另一間 PCB 廠臻鼎 (4958-TW) 第二季營收也創歷年同期新高。

華通今 (7) 日公布 6 月營收達 44.17 億元，月增 1.01%，年增 10.12%；第二季營收為 134.21 億元，創同期新高，季增 11.01%，年增 11.07%；上半年營收 255.11 億元，年增 13.16%。

華通第二季軟硬結合板出貨出貨給中、美客戶，4、5 月營收維持 43 億元以上，6 月更達 44.17 億元，優於去年同期，6 月出貨也順暢，至於蘋果新款手機需求，電源管理系統板在 6 月生產，類載板製程主板將在 7 月下料，將陸續成為第三季主要營運動能。

華通今年上半年受疫情影響營運，但手機客戶用板轉往高階（Anylayer HDI）方向發展不變，加上華通接單與產能調配等應變能力佳，在不確定環境下優先滿足客戶需求，可望維持營運穩定。

蘋果供應鏈臻鼎第二季營收也創同期新高， 6 月營收 86.07 億元，月增 6.32%，年增 3.32%，第二季營收 264.9 億元，創歷年同期新高，季增 51.26%，年增 14.85%，上半年營收為 440.03 億元，年增 3.55%。