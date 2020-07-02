瞠目結舌！特斯拉Q2交車量遠優預期 早盤跳漲近 9%

週四 (2 日) 特斯拉在新冠疫情逆流中逆襲，特斯拉第二季交車超過 9 萬輛，遠優華爾街預期，激勵其股價開盤即應聲大漲。

台北時間週四晚間 10 時 30 分許，特斯拉 (TSLA-US) 股價聞聲跳漲近 9%，暫報每股 1,213.06 美元，市值超過 2241 億美元。

幾週前，特斯拉受到新冠疫情衝擊超級工廠被迫關閉、消費者需求下滑，大多數華爾街分析師都估計特斯拉第二季交車量為 6 萬至 7 萬輛。

爾後，消息人士爆料特斯拉北美交車量遠高預期，接近創紀錄水平，分析師隨即上調預估交車數至 8 萬輛。

然而，特斯拉週四再度讓投資者耳目一新，特斯拉宣布第二季交付約 90,650 輛電動汽車，遠超華爾街預期。

特斯拉 CEO 馬斯克週三的員工信早已透露玄機。(圖片：AFP)

特斯拉週三新聞稿中提到，雖然我們位於弗里蒙特超級工廠在本季大部分時間 (約 6 週) 產線停擺，但我們已成功地將生產恢復到先前的水平。第二季特斯拉生產超過 82,000 輛汽車，交付大約 90,650 輛電動汽車。

特斯拉稱，第二季生產了 6,326 輛 Model S/X 和 75,946 輛 Model 3/Y，交付了 10,600 輛 Model S/X 和 80,050 輛 Model 3/Y。

特斯拉連續兩季繳出亮眼的交車量成績 (圖片：特斯拉)

這是特斯拉連續兩季繳出亮眼的交車量成績，第二季交車量超過第一季 (88,400 輛)，但低於 2019 年第四季 (112,000 輛)。

特斯拉 CEO 馬斯克週三的員工信早已透露玄機：「第二季相當接近損益兩平的情況，你們所生產與交付的每輛車都能做出貢獻。請大家全力以赴達成目標！」

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示：「新冠疫情全球大封鎖的環境之下，特斯拉交車量超過 9 萬實在是令人瞠目結舌。」

分析師認為，穩定交車量提高特斯拉第二季獲利的預期，這意味著特斯拉可能創史上首次連續四季獲利，有望納入標普 500 成份股。