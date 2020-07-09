日燒4000萬美元 美聯航向3.6萬名員工發無薪假通知

美國聯合航空 (United Airlines) 週三 (8 日) 表示，由於疫情持續干擾航空需求，該公司目前平均每日燒掉 4000 萬美元現金，因此將向 3.6 萬名員工發出警告，公司近半數 (約 45%) 員工可能因此被迫無薪休假。

美聯航今日表示，鑑於病例數持續飆增，公司為削減成本和提升流動性所做的努力，仍無法彌補旅遊需求的急劇下滑，因此宣布向公司內部 3.6 萬名員工發出無薪假警告。

不過，美聯航表示，並非全數收到通知的員工都會被迫休假，最終人數取決於未來需求走向，以及多少員工願意接受暫時離職方案，無薪休假預計於 10 月 1 日起生效。

根據美聯航說法，收到無薪假通知的人員涵蓋 1.5 萬名空服員、2250 名機師以及 1.1 萬名地勤，待需求恢復後將重新雇用上述員工。

疫情爆發以來，儘管政府已向航空公司提供數十億美元的聯邦補助，隨著美國境內疫情一波未平一波又起，需求復甦動能持續走疲，美聯航一位高級主管表示，公司至今平均日燒 4000 萬美元現金，稱無薪假屬「不得已而為之」。

美國空服員協會 (Association of Flight Attendants,CWA) 主席 Sara Nelson 發布聲明表示，「美聯航的無薪假對航空業來說絕對是一記重拳，但也對產業情況做出最真實的評估。」

至於航班恢復情況，美聯航預計，今年底前最多能將運能恢復至疫情爆發前近四成水平，但仍有大幅上調或調降的可能性。目前預計，以去年航班為基礎，該公司將在 8 月時將恢復 35% 的航班，較 7 月提升。