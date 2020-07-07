特斯拉飆破1370美元 華爾街最悲觀分析師都投降

繼特斯拉上週公布瞠目結舌的第二季交車量後，就連最悲觀的華爾街分析師都投降，上調了特斯拉目標價，特斯拉週一 (6 日) 股價狂飆至 1371.58 美元 ，再創歷史新高。

特斯拉 (TSLA-US) 週一股價狂漲逾 13% 至每股 1371.58 美元，連續第五個交易日收紅。在過去四個交易日中，特斯拉股價飛升了 25.9%，其中三個交易日的收盤價皆刷下歷史新高，若即將發布的財報優於市場預期，有望再刷歷史新高紀錄。

上週四 (2 日) 特斯拉公布第二季交車超過 9 萬輛，遠優華爾街預期，這是特斯拉連續兩季繳出亮眼的交車量成績，第二季交車量超過第一季 (88,400 輛)。

特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 暗示，將於 7 月 22 日左右發布的第二季財報可能會出人意料地實現損益兩平。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Ryan Brinkman 週一將特斯拉股價目標上調 7.3%，至每股 295 美元，但仍比當前價格低 78%，FactSet 調查的 32 位分析師中，Ryan Brinkman 給特斯拉的目標仍是最低的。

Ryan Brinkman 提醒投資者，任何促成業績大幅改善的項目，可能包括一次性或某些上一次性項目，好比 FSD 遞延收入、監管信用額度等。

Ryan Brinkman 重申他至少在過去三年裡的「減持」股價評級，理由是特斯拉估值過高，加上投資者的高預期和高執行風險。

Ryan Brinkman 稱，我們的減持評級考慮明顯投資的積極因素，包括高度差異化的商業模式、吸引人的產品組合和領先技術，我們認為這些因素被過高的執行風險和估值所抵消，這似乎在很大程度反映定價上。

FactSet 調查的 32 位分析師中，有 9 位給予「買入」評級。(圖片：FactSet & Marketwatch)

FactSet 調查的 32 位分析師中，有 12 位分析師給予特斯拉「賣出」評級，而 11 位建議「持有」和 9 位建議「買入」，平均目標價為 774.98 美元，比目前價格低 44%。

券商 JMP Securities 表示，特斯拉營收有望在 2025 年達到 1000 億美元，上調其目標價至 1500 美元。

JMP Securities 稱，在一個如此具有挑戰性的季度內，特斯拉能取得 9 萬輛交車成績，這就更有理由相信，該公司能在今年底前完成每季出貨 13 萬至 14 萬輛的目標。