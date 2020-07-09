知名對沖基金操盤手：新冠疫情提供千載難逢的投資機會

Avenue Capital Group 聯合創始人 Marc Lasry 週三 (8 日) 受訪時表示，新冠病毒為投資者提供千載難逢的機會。

新冠疫情 (COVID-19) 肆虐全球，引發金融市場一陣動亂，知名對沖基金操盤手 Marc Lasry 週三受訪時談及其對全球經濟前景的看法。

Marc Lasry 稱：「我知道你也許不會這樣說，但這是一個千載難逢的機會，我們不會再看到這種情況了，實際上我們擁有很好的經濟，而且聯準會 (Fed) 投入數兆美元的支持。」

Lasry 旗下擁有 140 億美元資產的 Avenue Capital 已從 Hertz (HTZ-US)、梅西百貨 (M-US) 和 J.C. Penney 等企業中獲利。他表示，像他這樣的債券投資者，向那些瀕臨破產的企業提供貸款時才會有極佳的績效表現。

Lasry 解釋，切入點就是破產，意味著要從賣家或需出售的人那購買的良機，如果情況好轉，我們會做得非常好。如果一家公司必須進行清算，沒關係，因為我可以透過清算賺錢。

華爾街認為，席捲全球的新冠疫情宛如 2008 年金融海嘯及經濟大蕭條的歷史重演。Lasry 樂觀表示，與 2008 年金融海嘯時相比，現在全球經濟更能抵禦新冠疫情帶來的風暴。

Lasry 稱，我們看到很多陷入困境的企業，現在市況與大蕭條時期比較，我會說這是一生一次的機會，因為我們都預期兩年後經濟會轉好、疫苗將問世，而現在要問的是：全球恢復正常需要多久的時間？