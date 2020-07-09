日本核心機械訂單意外正成長 遠優於市場預期

日本公布 5 月份核心機械訂單報月增 1.7%，在相隔 3 個月後出現增加，也遠優於市場預測中位數的月減 3.1%。

日本機械訂單統計 (圖片來源：日本內閣府)

日本內閣府週四 (9 日) 公布最新機械訂單統計數據，5 月份的核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 月增 1.7% 至 7650 億日圓。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，雖然製造業的投資出現下滑，但由於非製造業以及來自官方的大型案件增加，也因而推高當月數字。

對於 5 月份的表現，日本內閣府在看法上維持與先前相同，認為當前走勢有點微弱。

另與去年同期的核心機械訂單表現相比，則是在 5 月份出現年減 16.3%。

非製造業 (不含船舶、電力) 月增 17.7% 至 4783 億日圓，相隔 2 個月後出現增加。「運輸、郵務業」在鐵路車輛及道路車輛的帶動下，訂單金額增加 63.5%。「金融、保險業」也由於電腦等的訂單而增加 24.3%。

日本內閣府對於非製造業的增加提到「從機械訂單統計的特性來看，受新冠肺炎影響較大的住宿、餐飲服務業的影響度較低，希望能注意這件事情。」

製造業的訂單金額報月減 15.5% 至 2824 億日圓，連續 4 個月減少，也滑落至 2013 年 4 月時的水準。在 17 個行業當中有 11 個出現減少。特別是「泛用、生產用機械」訂單減少 17.5%，還有與化學機械等有關的「其他製造業」訂單減少 25.7%，最引人注目。

訂單總額報月減 11.0%。外需訂單金額減少 18.5% 至 5616 億日圓，出現 2010 年 1 月以來的低水準。官方需求因地方公共團體的大型案件出現，訂單金額增加 44.2%。