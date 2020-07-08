領振興三倍券也要防詐 專家傳授三招心法避免誤入詐騙陷阱

振興三倍券預購熱鬧上路，相關詐騙簡訊也來湊一腳，KPMG 提醒，為避免有心人利用三倍券犯罪，預購、綁定三倍券時需謹記資安三招，包括：利用官網預約、領用時須防範，中獎時要確認，避免掉進詐騙陷阱。

振興三倍券預購人數突破千萬人次，其中高達 8 成選擇實體紙本，僅 2 成以數位綁定方式領取三倍券。KPMG 數位科技安全服務執行副總謝昀澤認為，數位綁定比例低可能是消費者對於數位使用的不熟悉以及對資安風險的憂慮。

謝昀澤表示，近期與振興券相關的簡訊紛紛冒出頭，多半是緊抓民眾缺乏正確資訊，以及疫情後可望小確幸心理因素而進行詐騙，建議消費者在綁定三倍券時，不妨透過三大資安步驟，確認資訊正確性與安全性後再出手。

首先是，透過官網預約，謝昀澤說，預約振興三倍券最好到官網並根據官網引導方式登錄，避免透過來路不明的網站或社群軟體連結。

再來是領用時做好資安防護措施，舉例來說，選擇以行動支付進行數位振興券的領用，消費者必須做好手機防護措施，包括盡可能保護自身個資與信用卡資訊、隨時更新手機作業系統至最新版，及避免任意安裝不明軟體等。更重要的是，消費者要選擇經過 APP 資安認證的支付業者。

而如果收到中獎通知時也要先確認，謝昀澤說，上網預約振興券，或以行動支付、信用卡、電子票證等數位方式領用振興券，多有主辦機構舉行抽獎活動。如消費者接獲得獎通知簡訊，應謹慎進行查證與確認。

KPMG 數位科技安全服務副總邱述琛提醒，參與數位振興券生態圈的機構與廠商，因選用數位振興券的民眾在優惠入帳前可以無限次重新綁定數位工具或卡片，不同業者間的系統必須介接核對與更新，方可重新計算累計消費額度，如何確保交易的正確性，將面臨相當難度的挑戰。

邱述琛指出，雖然信用卡、電子票證與行動支付業者都可以透過事後追討的方式追回不合規範的消費額度，但也要留意可能衍生的爭議與處理成本。