提高三倍券綁定誘因公股銀再灑幣 台灣Pay滿額禮擬加碼至500元

為提高振興三倍券綁定行動支付誘因，財政部急叩公股銀行討論加碼方案，據悉，消費者將三倍券綁定台灣 Pay 消費支付，滿額禮擬從現行 300 元提高至 500 元，加上早鳥、新戶優惠與特約店折扣，估算加碼金額最高可達 1500 元。

振興三倍券 7 月起開放預購，但多數民眾仍選擇領取實體紙本，比重高達 8 成以上，僅不到 2 成選擇綁定信用卡與行動支付，為拉抬行動支付綁定比例，財政部今 (7) 日邀集公股行庫研議對策。

據悉，目前初步敲定由 8 大公股銀加碼釋優惠，台灣 PAY 用戶綁定三倍券，消費滿額回饋金從 300 元提高至 500 元，但名額仍維持 3 萬 3333 名不變；新戶首刷禮 100 元回饋金、早鳥 300 元回饋金，加上特約店家 8 折優惠、上限 600 元，合計一名新戶最高可賺取 1500 元回饋金。

根據行庫統計，目前各家公股推出的 1 萬名早鳥回饋金 300 元，僅土銀、台企銀名額不到 1 萬名，其他行庫全都超過 1 萬名，其中兆豐銀早鳥名額增加至 3.4 萬名，目前約有 1 萬多人綁定。

公股銀主管表示，台灣 Pay 綁定三倍券早鳥優惠並非先搶先贏，而是必須自 7 月 15 日起，使用三倍券消費並且累計滿 3000 元者，才能先拿到早鳥回饋。