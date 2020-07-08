5G應用需求急 高通與華晶科合作兩款AIoT單晶片開發套件

全球 5G 通訊陸續開台，華晶科技 (3059-TW) 為高通 (Qualcomm) AIoT 人工智慧物聯網生態系的重要夥伴，基於 QCS610 的 SoC 系統單晶片的 IPC610 攝影機開發套件的原型機正式發表。

華晶科並預計，今年第四季正式推出基於高通 QCS410 的原型機，華晶科主管指出，這也代表高階的高通 QCS410 的原型機，及稍低位階的高通 QCS410 的原型機，在今年全部都買得到。主要基於未來在智慧安控市場中支援 4K 辨識率的需求將會持續增加。

華晶科指出，因 5G 具備「高速率」、「低延遲」與「廣連結」三大特性，高通專為 AIoT 打造「視覺智慧平台 (Vision Intelligence Platform)」，搭載專為 AIoT 開發的 QCS610 的 SoC 系統單晶片，並由華晶科 IPC610 原型機提供高品質 4K 視覺影像處理能力和機器學習提供強大的邊緣運算能力，實現工業級與消費級 AIoT 智慧視覺影像解決方案。

華晶科指出，此解決方案可運用於智慧零售、智慧家庭、及居家辦公 (WFH) 等多元場景，華晶科並可依客戶需求，以原型機為基礎，為其量身設計、研發、製造客製化產品。

華晶科執行長夏汝文表示，華晶科與視覺智慧平台領導廠高通擁有長期的合作夥伴關係，從高通視覺智能平台的首次發布開始，是首個為物聯網 (IoT/AIoT) 專門建置的系統晶片（SoC），雙方共同開發了一系列基於高通技術的 SoC 的邊緣運算 AI 視覺影像解決方案，包含具有邊緣運算能力的 AI 攝影機和 AI BOX。透由精準快速辨識並提供保護數據隱私，在不同的場域包括智慧家庭，智慧零售，智慧城市和智慧工廠中創造全新的體驗。

夏汝文指出，今年華晶科使用最新的高性能 QCS 610 系統晶片，已進一步推出新的 AI 視覺影像解決方案，新的 IPC610 攝影機開發套件，除了擁有新一代強大 AI 邊緣運算能力，並提供使用者具有 4K 超高解析度影像品質，具有完整強大開發效能，能滿足 AIoT 的所需要的全面性的智慧影像解決方案。