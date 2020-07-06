拉抬振興三倍券數位綁定 兆豐銀釋3.4萬名早鳥名額拉攏新客

振興三倍券數位綁定成效不如預期，銀行加碼祭早鳥名額做誘因，兆豐銀行今 (7) 日宣布祭出 3.4 萬名三倍券早鳥名額，卡友只要登錄台灣 Pay 並綁定信用卡或金融卡，最高可賺取 1300 元回饋金與外銀較勁意味濃厚。

振興三倍券數位綁定受限於早鳥名額、登錄條件等諸多限制，導致民眾紛紛轉向實體紙本，數位綁定僅 2 成左右，近年積極拓展消金版圖的兆豐銀為爭取三倍券商機，率先宣布祭出 3.4 萬名早鳥名額，目前約有 1 萬多名卡友成功綁定。

儘管數位綁定成效不如實體紙本，但由於各銀行提供的綁定優惠回饋相當有限，舉例來說，國泰世華流通卡量超過 690 萬張，但早鳥名額僅 2.5 萬名，台新流通卡超過 548 萬張，但早鳥名額也只有 2 萬名，讓不少想搭早鳥列車的卡有鎩羽而歸轉戰實體紙本。

為搶搭三倍券商機，兆豐銀宣布釋出 3.4 萬名卡友早鳥優惠，比起其他公股銀行平均約 1 萬名名額，足足多出 2.4 萬名早鳥名額。

兆豐銀行表示，只要將三倍券搭配兆豐金融卡或信用卡並綁定「台灣 Pay」，刷卡滿額可賺取滿額禮 300 元、新戶禮 100 元、指定特店 20% 回饋最高 600 元。

兆豐銀行表示，加上銀行加碼的「早鳥加碼」方案，前加上三倍券所回饋的 2000 元，換算每名兆豐「台灣 Pay」用戶最高可拿走 3300 元回饋金。