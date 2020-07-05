搶振興三倍券商機 外銀加碼大灑幣回饋千元起跳

振興三倍券正式開放預購，銀行信用卡加碼優惠也打得火熱，祭出綁定信用卡回饋再加碼的方案積極拉攏消費者，其中渣打、星展、花旗銀行加碼回饋金更高達 4 位數，希望搶搭振興列車趁機衝一波消金業績。

搶在振興三倍券正式開放消費回饋前，各家銀行近期陸續釋出加碼優惠，其中以外銀態度相對積極，渣打銀行瞄準全新卡戶大手筆加碼，提供三倍券綁定渣打銀行信用卡並完成登錄後，刷滿 3000 元除可領回政府補助的 2000 元回饋金外，還可額外享有銀行額外加碼回饋刷卡金，新戶回饋額度最高可達 1500 元。

而既有的持卡人綁定信用卡並完成登錄，在今年底前持渣打銀行信用卡消費滿 3000 元，再領回政府補助的 2000 元後，也 100 元的刷卡金。

花旗銀行的加碼優惠自 7 月 15 日起跑，卡友到 9 月 30 日止，完成信用卡綁定振興三倍券，扣除振興三倍 3000 元消費後新增消費，可享 7% 刷卡金回饋，每人回饋上限 350 元；新戶申辦花旗現金回饋 PLUS 卡，刷滿額可再享新戶禮刷卡金 1000 元，最高共享有 1350 元回饋。

星展銀行卡友即日起到 7 月 31 日止，符合條件的新戶綁定政府振興三倍券後，最可享加碼 1888 元回饋。

華銀的振興三倍券加碼方案同樣 7 月開跑，新戶首刷禮加上店家最高 20% 回饋，最高可達 1300 元，舉例來說，消費者用台灣 Pay 並完成「振興三倍券」登錄，前 33333 名消費滿額的客戶，可拿 300 元回饋金，並針對其中前 1 萬名客戶，推出早鳥加碼禮。

華銀表示，使用台灣 Pay 新戶，消費達振興三倍券回饋條件，除可獲得政府回饋 2000 元外，前一萬名客戶可拿到 700 元回饋金，到指定店家消費，還有 20%、最高約 600 元回饋。

一銀卡友綁定台灣 Pay 掃碼消費累積滿 3 千元，除可取得政府退還的 2000 元外，還可獲得「三倍券加碼禮」300 元回饋金，前 1 萬名消費滿額的早鳥客戶還有 300 元回饋金；另外，台灣 Pay 新戶還可額外獲得新戶首刷禮 100 元回饋金。