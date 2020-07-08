智擎董座完成階段性任務辭職 杜德成接棒

智擎 (4162-TW) 今 (8) 日表示，董事長孫致中因階段性任務完成宣布辭職，改由軒和科技董事長杜德成擔任新董座。

智擎表示，由於杜德成是財經背景出生，曾任統一國際開發公司總經理，未來將持續接掌智擎財務相關業務；藥物開發則由總經理胡宇方進行管理。

智擎去年 6 月董監改選後，市場有諸多傳言，如包含東洋不斷處分智擎股票，或有意讓智擎下市。孫致中也對外信心喊話，公司帳上資金充裕，財務健康，強調智擎無下市計畫，新藥發展也按照既定流程進行，維護公司利益。

智擎近期利多消息不斷，包括旗下胰臟癌新藥 ONIVYDE(安能得) 獲得日本上市許可，並開始銷售，本季就有明顯營收貢獻。

安能得第一線胰腺癌合併療法，是將 ONIVYDE 加上 Oxaliplatin 與 5-FU/LV，療法處方名稱 NALIRIFOX，在第一、二期臨床劑量探索階段中，並未發現新的安全性疑慮，中位存活期也達標，顯示 NALIRIFOX 具有良好抗腫瘤效果，且數據支持全球第三期臨床試驗，樂觀看待第三期臨床試驗結果。

智擎表示，胰腺癌是罕見且致命的疾病，約占所有癌症比例 3-7%，其中，美國 5.76 萬名胰腺癌患者中，有一半以上患者都被診斷出患有轉移性疾病，5 年內的存活率僅有 3%；胰臟癌高居日本癌症死亡前 5 大，每年死亡人數更高達達 2.2 萬人以上。