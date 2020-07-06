本週操盤筆記：中芯公布科創板IPO價、澳洲7月利率會議、歐洲復甦基金估作決定

本週操盤筆記 (0706-0710)

1. 中芯國際公布科創板發行價：

週一 (6 日) 中國晶圓代工廠中芯國際將舉行科創板上市法人說明會 (Roadshow)，並將正式公布 IPO 發行價，市場預期，中芯國際科創板 IPO 價估計落在人民幣 24 元至 30 元之間，預期募資規模為 450 億人民幣。

目前中芯國際為中國國家積體電路產業投資基金二期 (簡稱大基金二期) 重點投資公司，已獲配近 35 億人民幣投資。

此前 6 月中旬高盛亦發表研究報告認為，受惠於中國市場的廣大需求、以及中國政府的資金支持，高盛認為中芯的股價仍有上漲潛力。

高盛指出，雖然中芯國際與台積電的獲利能力仍有相當大的差距，中芯的股東權益報酬率 (ROE) 僅 4.6%，遠低於台積電的 23.4%，但高盛認為，受惠於中國政府資金的強力支持，高盛預估中芯的股東權益報酬率於 2025 年將有望提升至 14%。

2. 澳洲央行 7 月利率會議：

週二 (7 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 7 月利率會議，市場預期，澳洲央行將維持基準利率在歷史低點 0.25% 不變，但將維持目前的殖利率曲線控制 (Yield Curve Control，YCC) 政策一段時間。

市場預估，澳洲央行預估將維持利率不變，且將 3 年期澳洲殖利率定錨目標維持在 0.25% 不變，因澳洲許多融資利率是與 3 年債殖利率做掛鉤，主流經濟學家意見認為，澳洲央行這樣的政策估計將維持長期一段時間，以支持經濟復甦。

3. 歐盟就 7500 億歐元復甦基金作最後決定：

由於新冠疫情 (COVID-19) 重挫歐洲經濟，故歐盟提出高達 7500 億歐元 (合 8230 億美元) 的歐洲復甦基金，以提振後疫情時代的歐洲經濟，市場預期，本週四 (9 日) 歐盟即可能召開峰會，對該基金作出最後決定。

這筆規模達 7500 億歐元的復甦基金是由德國、法國主導規劃，但該計劃目前仍遭到荷蘭、奧地利等國家反對，故上週德國總理梅克爾、法國總統馬克宏會面時亦承認，7500 億歐元復甦基金計劃仍可能修改。

目前復甦基金規劃，將與歐盟 2021 年至 2027 年長期預算掛鉤，通過歐盟預算中的特定項目劃撥，其中 5000 億歐元為無償撥款、2500 億歐元為貸款，而如果這一計劃通過，歐盟下一輪長期預算總額將達到 1.85 兆歐元。

4.ISM 非製造業 PMI：

週一 (6 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 6 月非製造業 PMI，市場預期，6 月非製造業 PMI 將升抵 50.0，重返 50 的景氣分水線。

上週美國諮商局公布 6 月消費者信心指數報 98.1，也遠超市場預期的 91.5，創下 2011 年底來的最大漲幅，顯示作為美國經濟支柱的消費力道，正在出現顯著復甦。

市場經濟學家多數認為，隨著美國製造業、服務業產出，以及失業率逐漸降低，這有助於提振人們對於美國經濟在 Q3 重回正成長的期望。