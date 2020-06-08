中芯14奈米訂單旺 惟暫對營收貢獻低

週日 (7 日) 晚間，中芯針對於科創板上市的官方六大問題做出回應，內容股東結構、業務、核心技術、財務資訊等議題。中芯表示目前 14 奈米訂單充足，不過對整體營收貢獻只有 1.3%。

而之前中芯曾在法說會上表示，14 奈米對營收貢獻達 10% 可能要等到明年，今年該比率仍會保持在個位數。

值得注意的是，中芯國際於 6 月 4 日接受上交所第一輪的詢問，而中芯在 6 月 7 日就已回答問題，過程只用 4 天，創科創板審核詢問最快回復記錄。

根據拓墣研究統計，2020 年第一季全球十大晶圓代工廠營收排名中，中芯排名第五，市占率約 4.5%。

台積電、格羅方德和聯電分別於 2015 年、2015 年和 2017 年達到 14 奈米製程晶圓代工的量產，中芯到 2019 年才開始量產 14 奈米。也因為中芯 14 奈米晶圓代工產能初步開始佈建，因此中芯占全球市場的比重相對較低。

此外，中芯針對上交所的提問也指出，14 奈米製程晶圓代工業務主要應用於手機應用處理器等領域的終端客戶，公司將全力於拓展該項業務，為智慧手機、平板、機上盒、AI、射頻、車用電子和物聯網等領域的終端客戶做服務。

(圖片: AFP)

在財務端方面，中芯指出晶圓代工產業屬資本密集型，新產線投產後會在短期內面臨較高的折舊壓力，且部分新工藝平台升級無法立即為營收做出明顯貢獻，這將對晶圓代工企業的獲利情況將產生一定影響。

因此，考量到 2020 年下半年市場環境變動影響及中芯南方固定資產開始提列折舊，使得純益出現較大的不確定性，可能有虧損風險，但中芯表示這屬短期情況，且符合產業規律。而隨著生產規模的上升與折舊壓力的遞減，產線的毛利率水準將會逐漸提升。