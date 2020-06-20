世衛：全球單日確診飆新高 疫情進入新危險階段

世界衛生組織 (WHO) 週五 (19 日) 警告，週四單日新增確診數創下歷史新高，顯示全球新冠疫情進入新危險階段。

世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週五於日內瓦總部表示，週四全球通報的新增確診為 15 萬，是疫情爆發迄今為止單日最高紀錄，幾乎一半確診數來自美洲，大量病例來自南亞和中東地區。

譚德塞呼籲，世界領袖和大眾需要對新冠病毒保持高度警惕，敦促注重基礎防疫知識，保持社交距離，適當時戴口罩，保持雙手清潔，並在身體不適時進行居家觀察。

WHO 敦促大眾注重基礎防疫知識，保持社交距離，適當時戴口罩。(圖片：AFP)

譚德塞感嘆，可以理解，很多人都厭倦宅在家。各國渴望開放其社會和經濟，這是可以理解的，但新冠病毒仍在全球快速傳播，而且仍然是致命的，大多數人仍然容易受到感染。

譚德塞稱：「新冠疫情已進入危險新階段… 新冠肺炎證明，只有在我們所有人都安全之前，沒有人是安全的。只有將政治擺一邊並進行真正的合作，我們才能有所作為。」

據 WHO 資料顯示，全球至少有 141 種新冠疫苗正處於研發當中。至少有 13 種疫苗已在臨床試驗中。譚德塞亦警告，找到安全有效的疫苗將是非常艱難的過程。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 850 萬例，死亡數突破 45.4 萬例，美國迄今累計確診數超過 219 萬，死亡人數至少 11.8 萬。

美國亞利桑那州、佛羅里達州、加利福尼亞州、南卡羅來納州和德州刷下單日確診新高紀錄。

美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 週五受訪時表示，美國人沒有遵循防疫指南來預防新冠傳播，這讓他感到不幸且沮喪。