黃金只剩單行道！分析師：2000美元將到來 未來上看3000

黃金期貨價格第二季漲幅接近 13%，為 2016 年以來最大漲幅，分析師重新評估年底金價水準。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示，今年迄今黃金的表現不只是因為 COVID-19 大流行，「COVID-19 只是觸發了潛在的弱點，實際利率和美元進一步疲弱證明了這點。」

8 月交割的黃金期貨週二收創每盎司 1800.50 美元，觸及 2011 年 9 月以來最高收盤價，根據道瓊市場數據，第二季交易最活躍的期貨價格漲幅達 12.8%，為 2016 年 3 月以來最大單季漲幅，而今年迄今金價漲幅則為 18.2%。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，今年第二季金價加速飆向紀錄高點，甚至在市場意識到新冠病毒的嚴重性之前，就已經「走在這一軌道上了。」

全球政府上一季對 COVID-19 的反應也創下歷史性，因各國挹注數兆美元挽救經濟，令全球債務飆升，Spina 表示，在此情形下，黃金成了「低風險庇護所」。

美元走疲也推動了本季以美元計價的黃金漲勢。ICE 美元指數今年迄今漲幅雖超過 1%，但第二季卻下降了約 1.7%。

儘管如此，今年仍有數次美元和黃金走勢不適用往常互成反向的規則，因為礦區、精煉廠、鑄幣廠防疫關閉或停工造成黃金供應量短缺，以及市場為了追繳保證金而拋售黃金，求現補倉。

Ebkarian 認為，實際利率的方向最為重要。因為美國利率貼近 0，不孳息的黃金就比債券更具吸引力。他表示，將密切關注實際利率是否有進一步疲軟現象，以及通膨上升的情形，因為黃金可用來作為抗通膨工具。

Ebkarian 也提到了第二波 COVID-19「可能會讓我們部分的經濟再次遲滯。」

「考量到全球、金融和健康危機，通膨上升，市場不確定性，以及美元貶值，這些投資者可以透過適度、積極分散投資組合在實物商品，並採中長期投資方式，讓自己處於最佳定位。歷史告訴我們，在政府和 Fed 干預與紓困後，黃金都可能翻倍，白銀還會變 4 倍，一如其在 2008 年到 2011 年那樣的表現。」

Ebkarian 表示，在下半年美國總統選舉結果公佈之前，Allegiance Gold 預計黃金價格將在每盎司 1800 至 2000 美元之間。

如果拜登就任總統，黃金可望突破 2000 美元，「因為投資者會擔心政策恐難蕭規曹隨，倘若川普連任成功，黃金市場可能瞬間以目前價格或略低的價格交易。」但他也指出，川普上任以來，金價已經上漲了約 50%。

無論如何，Allegiance Gold 的 24 個月展望都顯示，金價將超過 3000 美元，「因為疫情、失業率、美元貶值和債務負擔這些都在。」

與此同時，Spina 預計黃金「將在未來幾季內突破歷史最高紀錄」，並稱 2000 美元和更高的金價即將到來。

根據道瓊斯市場數據 (可追溯至 1984 年 11 月)，2011 年 8 月 22 日，黃金期貨的結算價創紀錄地達到 1891.90 美元。

Ebkarian 表示，「隨著一切發展，黃金回檔一步可能都只為了要再多上漲幾步。現在黃金只剩一個方向，那就是往上。」