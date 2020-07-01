美光賽靈思神助攻 晶片股創網路泡沫以來最佳季表現

美光財報和賽靈思調升財測在為半導體類股 2020 年之前的業績表現注入更多信心，週二 (30 日) 晶片股創下網路泡沫以來最佳季度表現。

週二 (30 日) 美股二大指數表現：

那斯達克指數上漲 184.61 點，或 1.87%，收 10,058.76 點。

費城半導體指數上漲 52.54 點，或 2.70%，收 1,996.44 點。

那斯達克日走勢圖。(圖片：investing)

那指季漲幅達 30.6%，創 1999 年以來的最佳季度表現。晶片股已經從第一季低點急劇反彈，創下自 2000 年代初網路泡沫以來最好的季度表現，

追蹤 25 家最大晶片製造商的 VanEck Vectors Semiconductor ET F (SMH-US) 自 3 月到 6 月上漲近 30%，創自 2001 年第四季以來最佳的一季。

儘管半導體仍受到疫情帶來的供應鏈中斷影響，華爾街看好 5G 和該行業的長期成長，晶片股仍表現出強勁的韌性。

美光週二股價上漲 4.83%，主要受雲端運算需求增長的推動之下，該公司第三財季財報和財測超乎市場預期。

美光首席執行長 Sanjay Mehrotra 在財報會議上表示：「我們相信，今年下半年的雲端運算需求將繼續保持健康。」

賽靈思 (XLNX-US) 上漲 6.99%，該公司在美國鬆綁華為禁令之下，上調了 2021 會計年度第一季營收預期。賽靈思表示，目前預計營收將在 7.2 億至 7.34 億美元之間，高於此前預期 (6.6 億至 7.2 億美元之間)。

賽靈思和美光的前景樂觀，帶動其他晶片股週二股價隨之上揚，威騰電子 (WDC-US) 上漲 5.14%。

Benchmark 分析師 Mark Miller 表示，晶片觀察家們應該注意美光創紀錄的固態硬碟銷售和更高的快閃記憶體晶片平均價格，美光的積極財報對於同樣生產晶片的威騰電子來說是「好兆頭。」

AMD (AMD-US) 上漲 4.63%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.68%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.47%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.24%。

Susquehanna 分析師最近將 Nvidia 目標價升至 450 美元的高位，Nvidia 收購 Mellanox 可能使其市值增加 300 億美元。