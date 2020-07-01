〈美股盤後〉 賽靈思美光領費半衝高 標普創1998年以來最佳季度

週二 (30 日) 經濟數據改善提振華爾街信心、加上投資人期待美參議院 7 月下旬通過新一輪刺激法案，美光、賽靈思等晶片股領軍大漲，特斯拉刷歷史新高，美股尾盤飆升，四大指數全面收紅。

本季度美股表現強勁，標普告別上季陰霾 (季跌 20%)，本季漲逾 19.95%，迎來 1998 年以來最佳一季。

道瓊季漲幅達 17.8%，創 1987 年第一季以來最大季度反彈，那指季漲幅達 30.6%，創 1999 年以來的最佳季度表現。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾、美國財政部長梅努欽週二出席眾議院委員會聽證會，但兩人對經濟復甦速度出現不同論調。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾、美國財政部長梅努欽週二出席眾議院委員會聽證會 (圖片：AFP)

鮑爾重申，儘管經濟活動的反彈是令人樂見，但也帶來新的挑戰，尤其是控制疫情的必要性，他預測除非美國人重新舒適地群聚起來，否則完全恢復經濟是不可能的。

梅努欽卻樂觀表示，美國 5 月新增 250 萬個就業崗位後，預期經濟將在下半年顯著改善。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,040 萬例，死亡數突破 50.9 萬例，美國迄今累計確診數超過 268 萬，死亡人數至少 12.9 萬。

根據一周均值，週一美國 40 個州新增確診增逾 5% 以上。亞利桑那州、佛羅里達州和加利福尼亞州平均每日有 5000 多個新增病例。

美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 警告，美國不能指望一種安全有效的新冠疫苗，如果美國人不採取預防措施，美國新增確診可能會翻倍激增至 10 萬例。

週二 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 217.08 點，或 0.85%，收 25,812.88 點。

標普 500 指數上漲 47.05 點，或 1.54%，收 3,100.29 點。

那斯達克指數上漲 184.61 點，或 1.87%，收 10,058.76 點。

費城半導體指數上漲 52.54 點，或 2.70%，收 1,996.44 點。

科技五大巨擎全面上漲。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.93 %；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.83 %；臉書 (FB-US) 上漲 2.91%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.49%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.55%。

道瓊 30 檔成分股多收高。波音 (BA-US) 下跌 5.75%；Nike (NKE-US) 上漲 2.27%；高盛 (GS-US) 上漲 2.15%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.79%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.90%。

由於晶片大廠美光財報告捷、賽靈思上調財測、引領費半指數衝高。

賽靈思 (XLNX-US) 上漲 6.99%；AMD (AMD-US) 上漲 4.63%；美光 (MU-US) 上漲 4.83%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.68%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.47%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.24%。



台股 ADR 集體揚升。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.33%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.67%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.81%。

焦點個股消息

加拿大瑜伽服飾品牌露露檸檬 (Lululemon Athletica) 宣布將以 5 億美元收購家用健身公司 Mirror 後，露露檸檬週一股價大漲 6.00% 至每股 312.01 美元。

特斯拉股價創歷史新高，市值來到 2001.65 億美元。(圖片：AFP)

特斯拉 CEO 馬斯克宣布，特斯拉可能在本季實現收支平衡，特斯拉 (TSLA-US) 週二上漲 6.98% 至每股 1,079.81 美元，再創歷史新高，市值來到 2001.65 億美元。

挪威航空（Norwegian Air）宣布將取消波音 97 架波音 737 Max 和 787 飛機訂單後，波音週一股價下跌 5.75% 至每股 183.30 美元。

大多銀行於週一宣布，Fed 壓力測試後他們計畫維持股息。然而，富國銀行 (WFC-US) 卻宣布調降股息，促使其股價週二下滑 0.39%。

經濟數據

美國 4 月 S&P 全美 20 大城房價指數年增率報 3.98%，預估 3.7%，前值 3.91%

美國 4 月 S&P 全美 20 大城房價指數月增率報 0.33%，預估 0.5%，前值 0.4%

美國 6 月芝加哥 PMI 報 36.6，預估 41.0，前值 32.3

S&P 全美 20 大城房價指數年增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

Sevens Report 創始人 Tom Essaye 表示，美股第二季大漲的因素很多，包括刺激政策、疫情有積極的趨勢、經濟重啟和疫苗研發進展等。

Tom Essaye 表示，第三季開始之際，上述大漲因素將只有一個會延續下來，即刺激政策。這並不必然意味著市場會出現修正盤整，但我們懷疑是否能找到更多積極因素促使美股續升。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「很難看到很難看到市場延續整個夏季的走勢。病例持續增加，如果某些潛在的新冠治療和疫苗失敗，市場可能會變得越來越不穩定。」

Quincy Krosby 稱：「這不僅會影響生物科技類股，還會影響更廣泛的市場。」