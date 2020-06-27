美國頻出招！發出華為新警告 祭中國官員簽證限制 

美國對中國頻出招！繼參議院通過《香港自治法》後，川普政府週五 (26 日) 宣布，對損害香港自治、人權與基本自由的中國官員施加簽證限制。此外，美國又向華為發出新的警告。

美國參議院週四一致通過《香港自治法》，該法案要求對任何被認定有責任破壞中國城市自治權的個人實施強制制裁。

美國國務卿龐培奧 (Michael Pompeo) 週五宣布，美國務院已對中國官員實施了第一輪簽證限制。

龐培奧稱，川普總統承諾要懲罰剝奪香港自由的中國官員。(圖片：AFP)

龐培奧稱，川普總統承諾要懲罰剝奪香港自由的中國官員，並要求他們對此負責。今天，我們正在為此採取行動。

龐培奧宣布，對破壞 1984 年《中英聯合聲明》保證的香港高度自治負有責任或是共犯，或破壞香港人權和基本自由的前任、現任中國官員實行簽證限制。這些人的家庭成員也可能受此限制影響。

此外，繼英國宣佈批准中國華為 10 億英鎊的研究設施後，美國國務院發表聲明：「我們敦促所有國家，尤其是像英國等盟國，仔細評估允許華為這樣不受信任的公司接觸敏感資訊的長期影響。」

該聲明中提到，華為以合法與非法手段，經由合作與欺騙投資、共同研究或直接竊取來獲得技術和智慧財產權。

該聲明還提到，華為受制於中國這樣的威權政府，不能對其存在信任。中國缺乏獨立的司法或法治，無法有效阻止數據濫用。