〈美股盤後〉Fed 加碼刺激買公司債 四大指數全數翻紅

週一 (15 日) 由於美國、中國和歐洲部分地區新冠確診激增消息，投資者擔心第二波疫情即將到來，推累美股早盤大跌。

盤中時段，對經濟重啟敏感的旅行和旅遊業，收回部分失地，幫助大盤從盤中低點反彈，聯準會 (Fed) 加碼刺激，宣布週二將購買個別公司債，亦助力美股反彈力道，四大指數全數收紅。

繼聯準會 (Fed) 購買公司債 ETF 後，Fed 週一宣布，將於週二開始透過二級市場公司信貸工具 (SMCCF) 購買個別企業的公司債。

聯準會救市行動不間斷，川普政府的紓困措施也不斷推陳出新。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 和白宮資深員工週一透露，川普政府無意將每週增加 600 美元的失業救濟金期限延至 7 月 31 日之後，考慮復工獎金的具體形式取代。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 793 萬例，死亡數突破 43.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 209 萬，死亡人數至少 11.5 萬。

週一 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 157.62 點，或 0.62%，收 25,763.16 點。

標普 500 指數上漲 26.55 點，或 0.87%，收 3,067.86 點。

那斯達克指數上漲 137.22 點，或 1.43%，收 9,726.02 點。

費城半導體指數上漲 27.16 點，或 1.43%，收 1,931.01 點。

標普 11 大板塊全數收高，金融、必需消費品和房地產板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全面攀升。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.09%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.24%；臉書 (FB-US) 上漲 1.71%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.55%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.64%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。默克 (MRK-US) 下跌 2.99%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.23%；波音 (BA-US) 上漲 0.75%；IBM (IBM-US) 下跌 0.21%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.06%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 0.33%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.41%。

費半成份股集體揚升。AMD (AMD-US) 上漲 2.21%；美光 (MU-US) 上漲 1.13%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.30%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.35%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.70%。

台股 ADR 表現平平。聯電 ADR (UMC-US) 持平；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.74%。

焦點個股消息

為了提升電子商務業績，沃爾瑪 (WMT-US) 宣布與 Shopify 合作，拓展線上購物平台 Marketplace 的業務規模，兩家公司分別上漲 0.29% 和 8.49%。

以色列正採購美國生物科技公司 Moderna (MRNA-US) 新冠病毒試驗性疫苗，該疫苗最近已進入臨床試驗的最後階段，Moderna 週一股價大漲 7.37%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 5.95%，特斯拉選擇美國德州奧斯汀建立新超級工廠，德州州長 Greg Abbott 確認和特斯拉 CEO 馬斯克會談，考慮與特斯拉達成獎勵協議。

關鍵經濟指標

美國 6 月紐約 Fed 製造業指數報 - 0.2，預估 - 28.8，前值 - 48.5

紐約 Fed 製造業指數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 說：「事情一件接著一件，很顯然的新冠病毒上週末在北京和美國多州確診數有所增加。」

JJ Kinahan 稱：「過去幾周所經歷的樂觀交易實際上是關於企業加速復工。如果多州和企業確實放慢復工腳步，這很難能實現多週前預期的企業業務情況。」

Miller Tabak+Co 市場策略長 Matt Maley 說：「最初市場反應似乎是聯準會仍掌握市場，告訴市場他們想想控制利差，儘管他們預計經濟疲軟回持續較長時間。」

WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 表示：「Fed 將一直試圖證明誰是當家… 不斷證明該機構可以做得更多且有效。這一直是該市場的主要驅動力。」