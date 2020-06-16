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〈美股盤後〉Fed 加碼刺激買公司債 四大指數全數翻紅

〈美股盤後〉Fed 加碼刺激買公司債 四大指數全數翻紅 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉Fed 加碼刺激買公司債 四大指數全數翻紅 (圖片：AFP)

週一 (15 日) 由於美國、中國和歐洲部分地區新冠確診激增消息，投資者擔心第二波疫情即將到來，推累美股早盤大跌。

盤中時段，對經濟重啟敏感的旅行和旅遊業，收回部分失地，幫助大盤從盤中低點反彈，聯準會 (Fed) 加碼刺激，宣布週二將購買個別公司債，亦助力美股反彈力道，四大指數全數收紅。

繼聯準會 (Fed) 購買公司債 ETF 後，Fed 週一宣布，將於週二開始透過二級市場公司信貸工具 (SMCCF) 購買個別企業的公司債。

聯準會救市行動不間斷，川普政府的紓困措施也不斷推陳出新。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 和白宮資深員工週一透露，川普政府無意將每週增加 600 美元的失業救濟金期限延至 7 月 31 日之後，考慮復工獎金的具體形式取代。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 793 萬例，死亡數突破 43.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 209 萬，死亡人數至少 11.5 萬。

週一 (15 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 157.62 點，或 0.62%，收 25,763.16 點。
  • 標普 500 指數上漲 26.55 點，或 0.87%，收 3,067.86 點。
  • 那斯達克指數上漲 137.22 點，或 1.43%，收 9,726.02 點。
  • 費城半導體指數上漲 27.16 點，或 1.43%，收 1,931.01 點。
標普 11 大板塊全數收高，金融、必需消費品和房地產板塊領漲。(圖片：Finviz)
標普 11 大板塊全數收高，金融、必需消費品和房地產板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全面攀升。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.09%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.24%；臉書 (FB-US) 上漲 1.71%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.55%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.64%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。默克 (MRK-US) 下跌 2.99%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.23%；波音 (BA-US) 上漲 0.75%；IBM (IBM-US) 下跌 0.21%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.06%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 0.33%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.41%。

費半成份股集體揚升。AMD (AMD-US) 上漲 2.21%；美光 (MU-US) 上漲 1.13%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.30%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.35%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.70%。

台股 ADR 表現平平。聯電 ADR (UMC-US) 持平；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.74%。

焦點個股消息

為了提升電子商務業績，沃爾瑪 (WMT-US) 宣布與 Shopify 合作，拓展線上購物平台 Marketplace 的業務規模，兩家公司分別上漲 0.29% 和 8.49%。

以色列正採購美國生物科技公司 Moderna (MRNA-US) 新冠病毒試驗性疫苗，該疫苗最近已進入臨床試驗的最後階段，Moderna 週一股價大漲 7.37%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 5.95%，特斯拉選擇美國德州奧斯汀建立新超級工廠，德州州長 Greg Abbott 確認和特斯拉 CEO 馬斯克會談，考慮與特斯拉達成獎勵協議。

關鍵經濟指標

  • 美國 6 月紐約 Fed 製造業指數報 - 0.2，預估 - 28.8，前值 - 48.5
紐約 Fed 製造業指數 (圖：Trading Economics)
紐約 Fed 製造業指數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 說：「事情一件接著一件，很顯然的新冠病毒上週末在北京和美國多州確診數有所增加。」

JJ Kinahan 稱：「過去幾周所經歷的樂觀交易實際上是關於企業加速復工。如果多州和企業確實放慢復工腳步，這很難能實現多週前預期的企業業務情況。」

Miller Tabak+Co 市場策略長 Matt Maley 說：「最初市場反應似乎是聯準會仍掌握市場，告訴市場他們想想控制利差，儘管他們預計經濟疲軟回持續較長時間。」
WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 表示：「Fed 將一直試圖證明誰是當家… 不斷證明該機構可以做得更多且有效。這一直是該市場的主要驅動力。」

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