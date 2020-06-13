打壓華為！美國擬資助巴西 採購愛立信和諾基亞5G設備

週五 (12 日) 巴西媒體引述美國駐巴西大使 Todd Chapman 稱，美國有意資助巴西和當地電信公司，採購愛立信和諾基亞 5G 設備。

川普政府已敦促巴西在內的盟國迴避華為，美國駐巴西大使 Todd Chapman 稱，美國正在與巴西及其當地電信公司進行談判，以資助收購愛立信和諾基亞生產的第五代設備。

Todd Chapman 進一步表示，基於國家安全考量，美國融資幫助是為了保障一些敏感的國家數據與智慧財產權，而該筆資金將來自美國總統川普 2018 年成立的國際發展金融公司。

巴西副總統 HamiltonMourao 早前表態，熱烈歡迎中國投資，不排除華為作為 5G 設備供應商之一，但隨著週五美巴談判消息釋出，巴西是否排除華為 5G 設備似乎出現了變數，目前有待兩國談判結果出爐。

美國司法部長巴爾 (William Barr) 早前提議，美國政府應考慮入股愛立信和諾基亞這兩家電信設備製造商，以應對激烈的 5G 科技競賽。美國副總統彭斯和白宮高級經濟顧問 2 月 7 日駁回這項提議。

隨著川普政府加強圍堵華為，電信業主管和分析師表示，瑞典的愛立信 (Ericsson) 有機會躍居成為帶領全球推出 5G 技術的領導廠商。

業界人士和分析師表示，在年產值 800 億美元的網路設備產業當中，愛立信 是最穩定的廠商，研發時間早於對手諾基亞 (Nokia)。華為受到美國近期祭出的制裁措施限制，未來可能無法繼續生產這類產品。