加碼刺激！Fed 宣布購買個別公司債 助力道瓊盤中反彈

聯準會 (Fed) 週一 (15 日) 宣布，聯準會在購買公司債 ETF 的基礎上，將於週二開始透過次級市場企業融資機制 (SMCCF) 購買個別公司債，擴大其企業信貸業務。

美股盤中時段，聯準會 (Fed) 將購買公司債的消息帶動下，道瓊指數持續自週一早盤低點反彈逾 200 點，暫報 25,813.71 點。iShares iBoxx 投資級公司債券 ETF (LQD) 和 iShares iBoxx 高收益公司債 ETF(HYG) 短線攀升。

截稿前，道瓊走勢圖 (圖片：investing)

聯準會週一表示，將採用指數化方法購買個別公司債的目的是，建立一個基於廣泛、多樣化的市場指數的公司債券組合，滿足聯準會現有的最低評級、最高期限和其他標準。

Fed 曾在 3 月下旬表示，將透過 Fed 的一級、次級市場企業融資機制 (PMCCF、SMCCF) 購買公司債，向有資金需求的美國企業提供貸款。

通過 SMCCF，聯準會已購買公司債 ETF，其中包括投資級公司債和部分高收益公司債。截至 6 月 10 日，聯準會 55 億美元資金流入投資級公司債 ETF，這是高達 7500 億美元的公司債購買計畫的一小部分。

Fed 更新後的投資條件繼續要求公司債至少給予投資級評級，並註明是發債的企業需在 3 月 22 日前保有投資級信評、之後遭到降評至少需保有「BB-/Ba3」非投資等級信評，並設定買進期限在 5 年或更短時間內的個別企業債。

WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 表示：「Fed 將一直試圖證明誰是老闆… 不斷證明該機構可以做得更多且有效。這一直是該市場的主要驅動力。」