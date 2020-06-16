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加碼刺激！Fed 宣布購買個別公司債 助力道瓊盤中反彈

加碼刺激！Fed 宣布購買個別公司債 助力道瓊盤中反彈 (圖片：AFP)
加碼刺激！Fed 宣布購買個別公司債 助力道瓊盤中反彈 (圖片：AFP)

聯準會 (Fed) 週一 (15 日) 宣布，聯準會在購買公司債 ETF 的基礎上，將於週二開始透過次級市場企業融資機制 (SMCCF) 購買個別公司債，擴大其企業信貸業務。

美股盤中時段，聯準會 (Fed) 將購買公司債的消息帶動下，道瓊指數持續自週一早盤低點反彈逾 200 點，暫報 25,813.71  點。iShares iBoxx 投資級公司債券 ETF (LQD) 和 iShares iBoxx 高收益公司債 ETF(HYG) 短線攀升。

截稿前，道瓊走勢圖 (圖片：investing)
截稿前，道瓊走勢圖 (圖片：investing)

聯準會週一表示，將採用指數化方法購買個別公司債的目的是，建立一個基於廣泛、多樣化的市場指數的公司債券組合，滿足聯準會現有的最低評級、最高期限和其他標準。

Fed 曾在 3 月下旬表示，將透過 Fed 的一級、次級市場企業融資機制 (PMCCF、SMCCF)  購買公司債，向有資金需求的美國企業提供貸款。

通過 SMCCF，聯準會已購買公司債 ETF，其中包括投資級公司債和部分高收益公司債。截至 6 月 10 日，聯準會 55 億美元資金流入投資級公司債 ETF，這是高達 7500 億美元的公司債購買計畫的一小部分。

Fed 更新後的投資條件繼續要求公司債至少給予投資級評級，並註明是發債的企業需在 3 月 22 日前保有投資級信評、之後遭到降評至少需保有「BB-/Ba3」非投資等級信評，並設定買進期限在 5 年或更短時間內的個別企業債。

WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 表示：「Fed 將一直試圖證明誰是老闆… 不斷證明該機構可以做得更多且有效。這一直是該市場的主要驅動力。」

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