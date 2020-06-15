全球降息潮襲來 固定收益基金成追逐重點 規模維持6000億元

為降低新冠肺炎疫情衝擊，全球央行接力降息救市動作不斷，具備固定收益性質的債券基金仍是國人最愛產品之一，據統計，截至 5 月底止，固定收益型基金規模共 6040 億元，其中｢跨國投資固定收益一般債券型｣規模較第一季底增加 15%。

根據投信投顧公會統計，固定收益基金規模共 6040 億元，今年以來小減 2%，但仍維持 6000 億元規模不墜，其中又以｢跨國投資固定收益一般債券型｣基金規模表現相對亮眼，截至 5 月底規模 4407 億元，較第 1 季底增加 412.7 億元、增幅 15%。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，在全球追求收益的趨勢下，高收益債比起歐美公債僅 0% 到 1% 的低利水準，美高收益債券殖利率 6.45%，與公債利差拉大為 550 個基本點 (bps)，相對具吸引力。

張瑞明認為，儘管市場對經濟復甦出現些許雜音，但在高收債違約率並未攀高，經濟基本面尚未改變下，高收益債市仍具投資價值，建議可長期佈局。

張瑞明進一步分析，綜觀各國貨幣與財政政策，強力支撐方向沒有改變，仍以財政搭配貨幣為經濟提供強力支撐，建議在低利率環境下可適度搭配債券類基金。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，今年 3 到 4 月疫情嚴峻石期，市場對債券尤其是高收益債違約率多有擔憂，在各國政府陸續祭出大規模紓困措施後，企業營運狀況獲得緩解，多少緩解對於債券違約率的的疑慮。

謝佳伶進一步指出，債券違約率可從包括流動性、籌資應用以及終端需求等三個層面來觀察，以美國為例，市場一度於 3 月底出現的流動性緊縮，在聯準會推出無限 QE 以及貸款政策後已明顯舒緩；在籌資應用，也就是企業發債資金運用則可從企業今年的資本支出相對保守，看出暫無疑慮。

最後在終端需求方面，隨著歐美各國陸續解封以及重啟經濟，許多需求指標也陸續出現回升。

謝佳伶表示，從上述三層面可發現，目前市場違約率應暫無大幅上升風險。此外，聯準會在這次危機中採取購買企業債，可望對企業提供一定支撐，對企業來說，既便獲利表現不佳，但如果流整體動性與資產負債表仍維持穩健，違約率便不致於大幅上升。