越跌越買 3檔台股ETF逆勢暴增

愈跌愈買！今年台股重挫之際，元大台灣 50(0050)、元大高股息 (0056)、元大臺灣 ESG 永續 (00850) 等 3 檔 ETF 卻逆勢暴增，爾後更一路維持在高水位。

今年以來受肺炎疫情影響，儘管全球股市動盪，連帶衝擊台股，但投資人並未就此縮手。元大投信表示，台股兼具高修復力與高息兩大優勢，深受國際資金及台灣投資人青睞。而從歷史數據可發現，台股修復力十足，若非經濟因素造成的影響，往往在事件衝擊過後即可回歸原先走勢，尤其是各產業之標竿企業，回復力道更為強勁。

也因台股具優勢，國人已經懂得逢低進場，以本次疫情為例，當台股價格受疫情拖累時，反而成為投資人逢低加碼的好時機。觀察 ETF 在外流通股數，可發現當台股加權指數重挫之際，0050、0056、00850 呈現逆勢暴增，而且一路維持在高水位，顯示台灣投資人低點買進後，便一路「抱緊處理」，成為長期配置的一環。

資料來源：彭博，元大投信整理。統計時間 2019 年 12 月 31 日~ 2020 年 5 月 29 日，在外流通股數成長率單位為 %

觀察台灣 ETF 最具代表性的 0050 ETF、0056 ETF，截至 6 月 5 日止，受益人數各約 16 萬人與 30 萬人，較去年底分別成長 68% 與 79%。至於去 (2019) 成立的 00850 ETF 受益人數已超越 6 萬人，今年以來增加了 32%。

元大投信表示，ETF 發展蓬勃，整體受益人數今年以來大增約 45%，突破 130 萬人，其中台股 ETF 受益人數便超過半數，尤其又以 0050、0056 受益人數居多，截至 2020 年 6 月 5 日，佔台股 ETF 約 7 成比重，不僅反映市場看好台股發展，投資人對台股 ETF 深具信心，也可見投資趨勢朝「大型龍頭」、「高股息」發展。

此外，元大台灣 50 反 1 ETF(00632R) 規模也來到 700 億元之上，受益人數達 6 萬人，較去年底成長 7%。元大投信分析，當市場動盪之際，投資人避險意識高， 除了傳統的黃金、債券外，也有愈來愈多投資人選擇反向型 ETF 作為避險工具，作為整體投資配置中的一環。

也由於 0050 ETF 規模再次突破新台幣千億元大關，連帶推動台灣 ETF 整體規模上衝，站上 1.7 兆元，再度為台灣 ETF 奠定新的里程碑，其中市占率最大的元大投信，ETF 規模突破 5000 億元，創歷史新高。