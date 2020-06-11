疫情趨緩股市反彈 兩大原則切入挑選標的

疫情衝擊全球供應鏈，拖累全球與中國 GDP 表現，但投信認為，隨著疫情趨緩預估第 2 季應該是市場底部，下半年全球股市可望在資金寬鬆下持續攻高，建議可從兩大原則切入，鎖定權值股與高盈餘個股。

保德信投信指出，為抵抗疫情衝擊，美國聯準會與全球央行齊力推出前所未有救市措施，在寬鬆資金挹注下，激勵全球股市自 4 月中旬以來全球股市迎接 V 型反彈。

下半年總體經濟，投信相對看好受到疫情影響加速發展的科技產業，但投資人仍不能掉以輕心，畢竟新冠肺炎是前所未見新病毒，面臨未來不可預期、資金堆疊交錯情勢下，基金操作能力猶為重要。

在股票挑選部分，保德信投信指出，全球股票型基金勝出關鍵在於可在疫情逆風高防禦並保有成長追盈餘的個股，而國內核備的全球股票型基金檔數並不少，如何讓長期績效穩定、短線績效抗跌甚至脫穎而出，將考驗全球股票經理人及團隊的操作和選股風格。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，只要歐美疫情沒有出現惡化跡象，亞洲製造業將率先復甦，目前中國製造業數據連續兩個月回溫，再加上科技需求旺盛，所以亞洲科技供應鏈也同步受惠。

林雅慧指出，由於許多國家將在本月開始陸續解封，讓市場對重起經濟重燃期待，在資金充沛的環境下，資金自然會重返過去跌深的市場，從上周外資開始全面返回亞股即可應證。

從最近美國公債殖利率反彈快速，自今年最低的 0.33% 反彈到 0.89%，雖然從絕對數值上來看美國通膨依舊偏低，但從漲幅來看，公債市場卻出現明顯的變化，代表市場資金的風險偏好升溫，股市也會優先反映市場度重啟經濟的期待。

林雅慧表示，雖然中美之間的貿易與科技紛爭越演越烈，但目前全球製造業還是以亞洲為中心，而中國雖然有出現製造業外移到東南亞的跡象，不過東南亞各國最大的出口對象卻還是中國，再加上偏低的油價對亞洲製造也是利多，可見當全球對重啟經濟燃起期待時，製造業就會比就業市場更快速復甦。