疫情趨緩股市回穩 股票型基金5月底衝破4000億元大增逾2成

全球股市隨疫情趨緩回穩，風險性資產重獲投資人青睞，根據投信投顧統計，國內股票型基金 5 月底規模合計逾 4200 億元，較第 1 季底大幅增加逾 2 成以上，整體國內基金規模也重新站回 4 兆元關卡。

新冠肺炎疫情拖累全球股市在第 1 季大跳水，在恐慌性賣壓襲擊下，導致國內基金規模也跟著縮水，隨著疫情趨緩、股市回穩，股票型基金重獲投資人青睞，包括股票型基金、股票指數型基金規模連袂回升。

其中股票型基金 5 月底規模重回 2400 億元，單月增幅 19% 比起去年底更大增 23.8%；指數型股票基金 5 月底規模共 1839 億元、較前月增加 9%，比起去年同期更大幅增加逾 44%。

富蘭克林華美投信表示，新冠肺炎疫情衝擊全球股市，在歷經美股熔斷、3 月底股市大跳水後，台股受惠於防疫得宜與股市反彈帶動下，也順勢帶動基金規模迅速反彈回升。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台灣不僅防疫有成，加上台股擁有高殖利率與科技產業發展兩大優勢，因此在大跌後能獲得內資出面力挺，推升股價又迅速回升。

以產業來說，郭修伸指出，在全球發展 5G 通訊趨勢下，台灣上游晶片廠商扮演全球重要供應鏈角色，儘管因疫情使 5G 手機新產品上市遞延至下半年，但台灣科技產業的優勢，仍獲市場青睞。

展望下半年市場，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，目前資金面、基本面與政策面等格局仍偏多，除了 5G 族群中，傳產股、工具機機等都有望因台灣內需市場回溫受惠；而從谷底回升的餐飲跟飯店，也可以留意。

但鍾安綾提醒，未來仍須留意疫情的穩定性，如果有二次爆發的可能，則上半年的居家辦公或是防疫股表現有機會持續優於消費型產品產業。