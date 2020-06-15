5月基金規模重返4兆 創史上單月第二高

5 月全球股市多頭反撲，帶動國內投信基金規模重返 4 兆元大關，來到 4.03 兆元，創史上單月第二高紀錄。法人表示，隨著短線強彈，將誘發市場獲利了結賣壓，不過，全球零負利率環境延續，資金氾濫下，勢將流向風險性資產，投資人不妨留意本波回檔修正的機會，伺機分批進場。

投信投顧公會資料統計，截至今年 5 月底為止，投信整體基金規模為 4 兆 306 億元，較 4 月增加 1032 億元，增幅 2.63%。規模不僅重回 4 兆元以上，更創下史上單月第二高紀錄，僅次於今年 1 月的 4 兆 776 億元。

若按類型區分，5 月增長最多的是跨國一般債券型基金、跨國股票型基金、跨國高收益債券基金，各增加 257、173、157 億元，至於規模減少較多的基金，以國內指數股票型基金，月減僅 17 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，5 月基金規模快速回升，主要來自兩大因素：一是疫苗開發、各國解封、經濟重啟等利多消息，重振投資人信心，資本市場再度迎來資金活水。二是各國央行救市措施，撫平恐慌情緒，股市多頭反撲、債市秩序回穩，帶動基金淨值向上。

股市方面，雖然三月中下旬曾遇到全球股市大跌修正，但國內股市仍迅速收復失土，規模反彈成長快速。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台灣疫情控制得宜，整體較國外狀況好，台股又具高殖利率與科技產業發展優勢，大跌後內資力挺，股價又迅速回升；加上全球發展 5G 通訊，台灣上游晶片廠商扮演全球重要供應鏈角色，儘管因疫情使 5G 手機新產品上市遞延至下半年，但台灣科技產業的優勢，仍獲市場青睞。

至於固定收益型規模收復速度較慢，但高收益債四月來已增加 14.9%，富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明認為，全球追求收益的趨勢不變，相較於美歐等成熟市場公債僅 0%-1% 低利水準，美國高收益債券指數殖利率為 6.45%，與公債利差拉大為 550 個基本點 (bps)，儘管市場對經濟復甦出現些許雜音，但在高收債違約率並未攀高，經濟基本面尚未改變下，高收益債市仍具投資價值，建議可長期佈局。

展望後市，由於歐美疫情尚未結束，而且未來不排除有二次爆發的可能性，加上股市累計漲幅已高，大幅領先經濟復甦的步調，提供投資人逢高獲利了結的藉口，也造成近日全球股市大跌，短期震盪風險拉高。

不過，在疫情的衝擊下，市場原本就不預期經濟會呈現 V 型復甦，而且股市強勢大漲，明顯超越經濟表現，修正壓力自然提高。在未有進一步明確且重大利空訊息的前題下，以「平常心」看待本波回檔即可。

葉菀婷強調，各國央行積極救市下，將利率打到「零負利率」水準，美國聯準會公開聲明甚至指出，近零利率將維持到 2022 年底，追逐收益的資金，將被引導到風險性資產，帶來新一輪的資金行情。因此，建議投資人留意本波修正的機會，伺機分批布局。