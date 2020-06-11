〈能源盤後〉Fed欲維持0利率 美元受挫 支撐原油上漲

週二 (9 日) 交易，原油期貨價格收高，係因 Fed 宣布計畫維持貼近 0 的利率到至少 2022 年，導致美元疲弱給予美元計價商品支撐力。

ClipperData 大宗商品交易主管 Matt Smith 表示，「在 Fed 發表聲明後，美元受重創，而在傾向悲觀的 EIA 報告發布後，原油價格升至當日高點。」

Fed 表示將採取切行動來支撐經濟，減緩了市場對能源需求的擔憂。

Fed 的消息也有助於抵銷美國原油庫存不減反增帶來的壓力，以及 OECD 對全球經濟前景的糟糕預期。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「Fed 預計維持 0 利率到 2022 年這一點支撐了能源期貨在內的金融市場。」

他提到，最新美國石油數據也提供了支撐力，因該數據顯示需求「隨著煉油廠利用率回升也開始提振，以對應汽油和蒸餾油更高的需求。需求復甦，加上 OPEC + 將延長現行減產規模至 7 月底，這加速了全球市場重新平衡的過程。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 66 美分或 1.7%，收每桶 39.60 美元，為 3 月 6 日以來最高收盤價。盤中低點達 37.73 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 55 美分或近 1.3%，收每桶 41.73 美元。

EIA 週三公布，上週 (6/5 止) 美國原油供應量增加 570 萬桶，與分析師預期完全相反。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前平均估計當週原油供應量下降 320 萬桶。但 API 週二公布，當週原油供應量增加 840 萬桶。

由於產品需求受壓抑，原油煉油廠運行率依然受阻，此時原油供應量增加。但 ClipperData 分析師 Smith 指出，石油進口量增加、出口量下降，因此讓供應量增加，「如果不是上週再次將 220 萬桶原油轉為戰略石油儲備 (SPR)，供應量就會更多。」

EIA 數據也顯示，庫欣原油庫存當週減少了約 230 萬桶。汽油供應量增加 90 萬桶、蒸餾油供應量增加 160 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油供應量增加 30 萬桶、蒸餾油供應量增加 150 萬桶。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格小幅下跌 0.03%，收每加侖 1.2099 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 1.173 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.7%，收每百萬 Btu 1.78 美元。

EIA 週四將公布上週天然氣供應量報告，根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週天然氣供應量增加 950 億立方英呎。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 週三發布半年一度的經濟前景報告，指出就算疫情不復發，今年全球經濟也預計萎縮 6%，但如果復發，全球經濟將萎縮 7.6%。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「由於市場仍擔憂經濟成長放緩，所以即使 OPEC + 延長現行減產規模至 7 月底，原油仍未擺脫困境。」

S＆P Global Platts 週三發布的一項調查顯示，5 月份 OPEC 成員每日原油產量為 2432 萬桶，這較其基準產量線減少了 500 萬桶生產量。以俄羅斯為主的非 OPEC 成員 5 月份每日產量 1389 萬桶，較基準線減少 328 萬桶。

綜合計算，OPEC+ 5 月對減產協議的遵循度達 85%。

然而，投資者仍擔憂非 OPEC 成員和部分中東關鍵生產國供應過剩的情形，包括沙烏地阿拉伯在內，因為沙國可能 6 月底停止自願額外減產的 118 萬桶 / 日，且美國生產商也可能因應油價上漲，轉而增產。