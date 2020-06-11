澳洲智庫警告：油價恐長期疲軟 美國頁岩油業面臨崩潰

澳洲智庫經濟與和平研究所 (IEP) 週三 (10 日) 發布報告警告，除非油價回到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情前的水準，否則美國頁岩產業可能崩潰。

此外，IEP 認為，油價暴跌可能會進一步影響 OPEC 一些最大生產國的政治制度。

IEP 在報告中說：「油價的急劇下跌將影響中東的政治政權，特別是沙烏地阿拉伯、伊拉克和伊朗，除非油價回到以前的水準，否則這可能導致美國的頁岩油產業崩潰。」

報告認為，目前的全球衰退將是漫長而艱巨的，商業、旅遊及工業活動的疲軟，預計將持續一段較長的時間，這會使油價繼續保持弱勢。

由於 3 月特別是 4 月份的石油價格非常疲軟，美國頁岩油行業近幾個月一直在減產，還觸發 WTI 原油期貨的負油價。不過，近幾週以來，由於 5 月的油價回升，一些美國生產商已經重啟了部分原本縮減的產能。

分析師警告稱，鑑於全球石油需求復甦的走勢仍不確定，產能重啟還為時過早，並有可能在未來幾週打壓油價。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 就是其中之一，他們在本週早前表示，油價上漲可能太快了，市場關注減產，但忽視全球石油需求，可能不會在 2021 年底之前回到疫情前的水準。

同樣的，高盛也轉為看空石油，並在本週表示，由於需求復甦仍不穩定，美國及利比亞也將恢復生產，短期內布蘭特原油價格可能回落到每桶 35 美元水準。

本週美國頁岩油先驅崔石比克能源公司 (Chesapeake Energy) 傳正準備申請破產保護，造成股價急跌，週三再挫近 30%，收報 16.81 美元。