〈能源盤後〉押注市場將很快找到平衡 原油逆轉收高

週二 (9 日) 交易，原油期貨價格逆轉收高，對能源需求反彈的預期是尾盤逆轉的原因之一。

由於擔心 OPEC + 成員對近期延長實施的減產協議 (970 萬桶 / 日) 之遵循程度，油價在大部分交易時間走低。此外，波灣生產國可能 6 月底將終止額外的自願減產量，以及美國生產商可能隨著油價上漲而增產。

然而，根據 Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 說法，在「3 大新聞支撐原油市場將很快找到平衡的論點後」油價走勢逆轉上漲。

安全與環境執法局週二更新報告指出，美國墨西哥灣 31% 石油生產仍處於離線狀態。Moya 指出，這僅比前一日 34% 的比例改善一些，「意味著該地區的生產並未在熱帶風暴 Cristobal 襲擊過後就立即恢復。」

此外，根據報導，奈及利亞正努力出售其原油，「這可避免該國為了遵循與 OPEC + 的減產協議而過度欺騙。」

EIA 週二公布《短期能源前景報告》，「證實了能源市場的觀點，即本季全球需求將下降至偏低的 8000 萬桶 / 日水準，接著明年反彈回升至 9000 萬桶 / 日以上。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 75 美分或 2%，收每桶 38.94 美元。盤中低點達 37.07 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或近 0.9%，收每桶 41.18 美元。

雖然 OPEC + 上週末已經同意延長實施現行 970 萬桶 / 日的減產計畫至 7 月底，但路透報導指出，沙烏地阿拉伯、科威特和 UAE 傾向不再延長執行 118 萬桶 / 日的額外減產。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「沙烏地阿拉伯已額外減產，但他們宣布之後的產量不會再低於配額。」

OPEC 成員迄今尚未 100% 遵守減產協議，根據路透調查，5 月份 OPEC + 成員的遵循度為 74%。

除此之外，市場也擔心非 OPEC 成員將增加產量，例如北美的頁岩油廠。Williams 表示，有鑑於近期油價上漲，「先前關閉油井或縮減生產的美國油廠可能會恢復大部份的生產。」

EIA 週二將 WTI 原油今年價格預期調升近 17% 至 35.14 美元，並調升 Brent 原油價格 11.4% 至平均 38.02 美元。

EIA 專員 Linda Capuano 博士指出，由於 OPEC + 減產、美國產量下降，以及疫情後需求上升，驅動 5 月原油價格較預期上漲。

EIA 調降今年美國原油產量預期 1% 至 1156 萬桶 / 日。與此同時，今年第二季石油和天然氣的全球需求可能平均 8380 萬桶 / 日，今年總消費量平均 9250 萬桶 / 日，較去年同期減少 830 萬桶 / 日。

路透週二報導，利比亞的國家石油公司宣布其 Sharara 油田的出口交易遭到不可抗力因素無法完成，因該油田在甫重啟數日後就遭到武裝團體攻擊而關閉。

EIA 預計週三公布上週 (6/5 止) 石油供應報告。API 將於週二晚間公布。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油供應量下降 320 萬桶、汽油庫存增加 30 萬桶、蒸餾油庫存增加 150 萬桶。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.2103 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3%，收每加侖 1.1547 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收每百萬 Btu 1.767 美元。

EIA 週二將今年對天然氣價格的預期調降 4.6% 至 2.04 美元，但將 2021 年的價格預期調高 6.7% 至 3.08 美元。