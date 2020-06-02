高盛：美國就業市場出現早期復甦跡象

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來嚴重衝擊，不過隨著疫情逐漸趨緩，各州商業活動陸續重啟，據高盛 (Goldman Sachs) 所發布的數據顯示，美國就業市場正出現早期復甦跡象，儘管最初預計失業率將在 6 月達到 25% 的高位，但實時數據顯示，失業率實際上在 5 月就會達到頂峰，約為 21.5%。

美國失業率走勢圖 圖片：Fred

Jan Hatzius 等高盛經濟學家在給客戶的一份報告中表示，美國每週失業申請人數穩定下降，表明隨著各州放寬限制並允許更多企業重新營業，就業市場已開始從疫情中復甦。

美國勞工部上週指出，自 3 月中旬以來，美國經濟停滯不前，超過 4000 萬美國人失業。不過，儘管尋求援助的勞工人數仍高於疫情爆發前，但上週的失業救濟人數降至 3 月 15 日以來的最低水平，也是連續第八週下降。

一名經濟學家預期，下半年就業情況將出現相當迅速的改善，部分原因是大多數失業勞工所面臨的是暫時性而不是永久性的裁員。不過，國會很可能將通過的「薪資保護計劃」(Paycheck Protection Program)，可能削弱企業重新僱員的動機。

先前，聯合國轄下的國際勞工組織 (ILO) 的數據顯示，因疫情造成的經濟和勞工危機，若今年全球經濟成長率下跌 8 個百分點，則失業人數可能暴增至 2470 萬，超越 2009 年全球金融危機時期全球失業人數 2200 萬人。

報告中也預期，工作貧困 (working poverty) 人口將大大增加，因為「經濟活動下降導致的收入壓力將摧毀接近或低於貧困線的勞工」，ILO 估計，全世界恐將有 880 萬和 3500 萬人陷入工作貧困。

報告也呼籲，若各國政府能共同合作來刺激經濟和就業、協助企業留住員工、並為就業流失或工時縮短的區域提供收入援助，那麼對全球失業的影響可能會大大降低。