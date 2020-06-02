慘! 國會預算辦公室：美國經濟需要10年才能回到疫情前水準

美國國會預算辦公室 (CBO) 週一 (1 日) 表示，美國經濟可能需要 10 年時間，才能回到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發前的水準。根據 CBO 預估，就算把白宮和聯準會 (Fed) 的大規模刺激措施納入考量，疫情仍將導致美國實質 GDP 在這 10 年當中折損 7.9 兆美元。

美國名目 GDP 預估將為 15.7 兆美元或，代表比 1 月在疫情爆發前的初步預估減少 7.9 兆美元，相當於萎縮 3%。名目 GDP 經通膨調整後為實質 GDP。

CBO 主任 Phillip L. Swagel 表示：「企業停工和社交距離措施將抑制消費者支出，而近期能源價格下跌，也預料會導致美國能源業投資大幅衰減。最近的 (刺激) 措施經過我們評估，可以讓經濟情勢惡化減緩一些。」

美國國會已經通過 2.2 兆美元的 CARES Act 刺激計畫，而眾議院已提出規模 3 兆美元的第四輪刺激法案，送交參議院審理。

儘管如此，美國第 2 季 GDP 仍預料陷入史上最大降幅，5 月失業率很可能飆升到近 20%，為大蕭條以來最高。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 說，CBO 最新預測進一步佐證國會應該趕快推出新一輪刺激。