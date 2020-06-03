印度祭出66億美元激勵方案 盼打造全球智慧手機製造中心

為吸引國內外科技企業投資，幫助提升國內電子製造業發展，印度政府週二 (2 日) 宣布祭出總額達 5000 億盧比 (約 66.5 億美元) 的獎勵措施，盼能將印度打造為全球智慧手機生產中心。

印度電子和資訊技術部週二 (2 日) 指出，計畫初期將針對五家全球供應商，並在 5 年內對在該國生產的產品增量銷售提供最高 6% 的財政獎勵，部長 Ravi Shankar Prasad 表示，該計畫有望使印度成為全球手機製造中心，屆時手機將成為印度最大出口產品，為勞動力市場創造 50 萬個就業機會。

Prasad 表示，五家企業必須符合當局規定的投資和銷售門檻，名單將在未來兩個月內公佈，Prasad 進一步指出，將另外篩選五家印度本土企業參與 PLI 計劃，直到 2025 年，預計 PLI 和另外兩項獎勵措施將幫助印度生產價值 10 兆盧比 (約 1330 億美元) 的智慧手機和電子零件。

致力於促成印度電子製造中心，印度政府在今年 4 月宣布三大發展方案，分別為瞄準智慧手機的生產激勵計畫 (PLI)、促進電子零件和半導體製造計畫 (SPECS)，以及電子製造聚落 2.0(EMC 2.0)。

(圖：AFP)

PLI 意在吸引海外智慧手機品牌來印度設廠。印度電子和信息技術部表示，該計劃將為在印度提升產能之企業提供 4-6％獎勵措施，主要瞄準全球智慧手機和電子零件製造商，總支出總金額約 410 億盧比，預計今年 8 月 1 日起生效，有效期限為 5 年。

隨著美中貿易戰和疫情危機突顯出供應鏈集中風險，印度希望能乘著供應鏈多元化趨勢，吸引那些希望在中國以外地區實現多元化生產的跨國企業，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 也呼籲建立一個自己自足的印度，希望鼓勵當地製造業創造更多的就業機會，以振興飽受疫情所擾的經濟。

受到印度 13 億人口龐大市場吸引，目前包含三星電子、富士康以及緯創資通等蘋果供應商皆加速於印度設廠生產，此前相關報導亦指出蘋果計劃將公司約五分之一產能自中國轉至印度，擴大當地生產業務。

印度信息技術製造商協會 (MAIT) 主席 Nitin Kunkolienker 非常樂觀看待行動設備製造產業前景，他認為 PLI 將有助於政府達成 2019 年國家電子產業政策 (NPE 2019) 所設立目標。

「這絕對會帶領企業將供應鏈轉移至印度，此舉不僅有助於刺激製造業發展，還將使印度成功轉型為出口導向的全球智慧手機製造中心。」他稱道。