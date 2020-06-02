東京新冠肺炎確診復燃 日本將發布「東京警報」？

日本東京在週二 (2 日) 又傳出 34 人新冠肺炎 (COVID-19) 確診，傳出東京當局正考慮發布獨自的「東京警報」(Tokyo Alert)。

東京在 6 月 2 日爆出 34 例的新冠肺炎確診，也是自上月 14 日以來，在相隔 19 天後，再度創下 30 人以上的單日確診記錄。

而截至目前，東京的累計確診人數已達到 5283 人。

也由於東京的單日確診來到 34 人，當局認為疫情出現惡化徵兆，也朝著發布「東京警報」的方向來進行檢討。這也將是東京首度發出該項警報。

東京當局於日前訂出獨自的判斷基準，會根據 7 項指標來決定是否放寬，或者再度請求民眾減少不必要外出及商家停業。

而東京的著名地標彩虹大橋，也會在東京警報發布後點上紅色燈光，以提醒民眾們留意疫情。

東京彩虹大橋 (圖片：AFP)

然而在 7 項指標當中，日前已有幾個項目超過了放寬標準，例如東京在 5 月 30 日有 14 人確診，七日平均感染途徑不明比例達到 53.2%，已超越警報發布條件的「50% 以上」；還有七日內的確診人數增加比達到 2.29 倍，也高於警報發布條件的「2 倍以上」。

但即使如此，在截至 6 月 2 日中午過後，東京也仍未發出警報，這也應與當局會對其他指標來作出綜合判斷有關。

東京都大家長的小池百合子知事，2 日在東京都議會上提到「今天的確診案例竄升到 34 人，其他監測指標表現也在最近數日趨於嚴峻。在如此數字下，在包含發布東京警報等作法上，也將會聽取專家意見等來盡早進行檢討。」

東京當局在 2 日晚間將召開新冠肺炎的對策本部會議，預計在聽取專家意見後，會在相關方針作出確認。

東京都的每日確診自 3 月下旬開始出現惡化，於 4 月 17 日更出現 206 例的單日最高紀錄，在後來則日趨好轉。到了 5 月中旬時，每日確診也大都低於 10 例。但是到了宣布解除緊急狀態後的 5 月下旬，人數又出現攀升情形。