末日博士魯比尼精準預測美國暴動

曾準確預測 08 年金融危機的末日博士魯比尼 (Nouriel Roubini) 亦準確預測到了美國近期的示威暴動。

上月 25 日美國明尼蘇達州的非裔公民佛洛伊德，遭到白人警方壓頸暴力執法致死，引發美國多州暴動示威。

曾準確預測 2 008 年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼推文表示，他早在多月前已預測了美國將發生暴動。

魯比尼在 3 月的一篇專欄文章中寫道，美國出現徹底暴力和社會混亂的可能性，預測美國將會發生內亂。

魯比尼推文 (圖片：魯比尼推特)

魯比尼推文表示，席捲美國各地的暴動不僅僅與非裔公民佛洛伊德 (George Floyd) 的謀殺有關，現在美國有 4000 萬失業人口，他們有足夠憤怒的理由：黑人、白人、黃種人。正如我幾個月前預測的那樣，這場危機將導致騷亂和暴力。

同樣在今年 3 月，魯比尼也發出了警告，認為新冠疫情可能對美國經濟造成影響。

魯比尼當時寫到：「你無法在天空中築起一道牆… 我住在紐約市，人們幾乎不外出用餐、進電影院或劇院，儘管到目前為止還沒有人感染病毒。如果疫情蔓延，我們就徹底完了。」

3 月初美國新冠確診僅數百例，迄今累計確診數超過 179 萬，死亡人數至少 10.4 萬。

魯比尼建議，投資者持有大量現金，因為他預計到今年年底全球股市將下跌 40%，2020 年後全球經濟恐陷入大蕭條，但這一預測仍有待時間證實。

近期美股因經濟重啟而一直表現強勁，週一 (1 日) 美股三大指數收漲，道瓊上漲 0.36%，收 25,475.02 點。