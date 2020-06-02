疫情驅動買氣！大摩估亞馬遜4月份電商銷售增長58%

大摩週一表示，新冠疫情下，實體店面零售額逐漸流向線上電子商務，亞馬遜 (AMZN-US) 有望從這波轉型中獲得持久的收益動能，估計 4 月份電商銷售額有望增長 58%。

週一亞馬遜股價上漲 1.17%，至 2,471.04 美元，而道瓊工業指數上漲 0.4%。

亞馬遜股價 (圖片: Google)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Brian Nowak 於報告中寫道，美國實施的「就地避難令」，使得民眾外出用餐和旅行的支出減少，加上政府推出的財政刺激措施，促進線上銷售買氣， Nowak 認為「今年將是電子商務的轉捩點」。

Nowak 表示，消費者 3 月份為了囤貨而開始轉向線上購買商品，3、4 月份則瘋買必需品和家庭用品，4 月份至今消費者已擴大採購範圍，購買頻率亦隨之提高，每月的線上銷售增長都在加速。

Nowak 估計，亞馬遜 4 月份總體電子商務銷售額將增長 58%，是第一季增速的四倍。

大摩分析師說道：「市場最想知道的是，對於亞馬遜股價而言這波增長峰值將持續多久」，Nowak 總結：「看起來這波買氣會持續很久。」

分析師指出，越來越多的門市關閉和持續下滑的旅行支出，將繼續讓線上商家因此受益。他預估，2020 年的電子商務支出將比一年前增長 25%，此前他曾預測該數值將增長 14%。

Nowak 認為，今年的疫情讓電子商務在零售銷售總額中的滲透率提早了兩年，他預測 2021 年的零售增長將有所放緩，但總銷售額仍比他先前的預估模型高出 10%。

Nowak 看好亞馬遜將成為此一趨勢的主要受惠者，預估亞馬遜今年商品總值將增長 34%，到 2021 年將增長 18%；此前他預期亞馬遜今年商品總值為 25%，明年的增長為 17%。

Nowak 維持亞馬遜股票「優於大盤」的股票評級，並將其目標價從 2600 美元上調至 2800 美元。