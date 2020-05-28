企業破產潮席捲！美國5月破產申請創2009年大蕭條以來最多

在疫情尚未緩解情況下，全球多數國家依舊實施防疫禁令，據《彭博》數據顯示，5 月申請破產的美國企業數量達到 2009 年以來新高，漫漫無期的封鎖令導致企業財務問題加劇，如今迫使多數美國企業面臨無力償債的窘境。

根據《彭博》數據，光是 5 月，全美國就有 27 家公司向法院尋求破產保護，其中不乏 JC Penny、J.Crew 等美國知名百貨及服裝品牌，以及因疫情導致遊客數大減的航空公司，僅次於 2009 年 5 月的 29 家紀錄，單月破產申請數創下 2009 年經濟大蕭條以來最高水平。

2020 年 5 月，美國企業破產申請數創下 11 年來最高水平 (圖：Bloomberg)

此外今年至今，全美已有 98 家企業向法院申請破產，亦創下 11 年新高，且企業累計債務至少達到 5000 萬美元，至於而 2009 年前 4 月共有 142 家企業申請破產。

今年至今的破產申請數也創下 2009 年以來最多 (圖：Bloomberg)

Otterbourg 法律事務所負責處理破產事宜的前法官 Melanie Cyganowski 認為，企業破產情況恐將持續一段時間。

儘管如此，企業破產情況與當前信貸市場情勢似乎並不相符。相關數據顯示，今年前 5 個月，投資級企業借入將近 1 兆美元貸款來緩解資產負債表承受的巨大壓力，貸款增速幾乎創下歷史紀錄。

不過，那些財務情況將薄弱的公司來說就沒那麼好運，由於疫情衝擊，這些公司營收基本上已蒸發，這讓他們無法及時償還債務，迫使他們必須向破產法庭尋求庇護。

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