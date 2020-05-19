IMF悲觀預測：2021 年全球經濟不可能全面復甦

《路透社》週一 (18 日) 報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，2021 年全球經濟不可能全面復甦，並強調貿易保護主義將帶來危機。

IMF 4 月中旬發布最新《世界經濟展望報告》顯示，由於新冠疫情衝擊全球，預計 2020 年全球 GDP 為 - 3%，創近 90 年最糟，但政策支持措施協助經濟活動恢復正常，預估全球經濟在 2021 年將增長 5.8%。

IMF 將於 6 月發布新的全球經濟預測報告。IMF 總裁喬治艾娃週一卻悲觀表示，全球經濟復甦要比最初預期還要更久，可能會下調 2020 年全球 GDP 預測、而 2021 年全球經濟不可能全面復甦。

喬治艾娃解釋：「來自世界各地的數據比預期的還要糟糕，很顯然地，這意味著全球需要更長的時間，才能完全從新冠危機 (COVID-19) 中復甦起來。」

隨著美中貿易戰又起，喬治艾娃呼籲不要回到貿易保護主義，敦促成員國保持開放的溝通和貿易往來。

喬治艾娃稱：「我們確實需要保持貿易流通，特別是醫療用品、食品等，以便找到克服目前這場危機的方法… 我們希望通過克服這場危機可能帶來的創傷，繼續為所有人類建設一個更加繁榮的未來。」

喬治艾娃透露，IMF 以低利提撥約 210 億美元的緊急貸款，協助各國應對新冠疫情，並可能為最貧窮國家提供贈款。