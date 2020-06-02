顧問公司：僅中國經濟「V型復甦」 其他各國復甦仍疲弱

管理顧問公司 IMA Asia 分析師 Richard Martin 於週一 (1 日) 表示，在中國經濟受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情嚴重衝擊之後，目前呈現強勁復甦的態勢，但其他國家的經濟復甦速度卻無法如此樂觀。

Martin 指出，根據中國最新公佈的製造業 PMI 指數，顯示中國的經濟正呈現「V 型復甦」，該指數於 2 月份暴跌之後，於 3 月份開始回升，並於 4 月份穩健成長，5 月份的 PMI 指數站上 50.7，突破景氣榮枯分水嶺 50。

Martin 預估，除了中國以外，其他亞洲市場如台灣及越南，亦有望呈現類似的強勁復甦態勢。而歐洲國家及美國的復甦速度則將較為緩慢。

Martin 指出，雖然第一波新冠疫情已被控制，但疫情所造成的高失業率、企業倒閉潮、以及債務違約潮，預期在今年年底前，仍將持續衝擊各國的經濟。

儘管近期各國的經濟數據表現仍疲軟，但股市卻呈現強勁上揚的態勢。美股道瓊指數、那斯達克指數、及 S&P 500 指數，於 5 月份皆上漲了超過 4%，日經 225 指數上漲了超過 8%，道瓊歐洲 Stoxx 600 指數則上漲了約 3%。

但 Martin 卻警告，儘管各國股市表現樂觀，但不代表經濟將呈現強勁復甦。

此外，全球的經濟活動將逐漸轉型至「新常態」，而對於第二波疫情爆發的隱憂，亦將使各國政府反覆地解除封鎖及加強封鎖措施。另外，由於市場消費需求萎縮，預期許多國家將面臨通貨緊縮的疑慮，而為了因應疫情的衝擊，許多核心產業亦開始採取大規模的重組計劃。